La Meridiana perdrà fins a dos carrils de circulació en algun tram per afavorir els vianants

L'Ajuntament de Barcelona preveu començar a reformar l'avinguda Meridiana a partir del mes de juny per transformar-la en una rambla. De moment el primer tram d'obres preveu reduir els carrils de circulació entre la plaça de les Glòries i el carrer Mallorca per crear un gran espai de passeig central. L'objectiu és guanyar espai per als veïns i reduir el volum de circulació que suporta la via, una de les principals artèries d'entrada i sortida a la capital catalana. En el tram entre Aragó i València es preveu eliminar un carril per sentit -n'hi hauria tres per banda en lloc de quatre-.

La previsió és que el primer tram d'obres entre les Glòries i el carrer Mallorca, amb una inversió d'11 milions d'euros, estigui llest el març del 2019. A partir d'aquí, la voluntat de l'equip de govern d'Ada Colau és allargar la transformació de la Meridiana fins a Fabra i Puig i eliminar un carril d'entrada. De fet, el consistori encara que no faci obres immediatament en aquest tram sí que preveu ja alguna actuació, com ara reduir l'amplada dels carrils per guanyar espai de vorera i crear un nou intercanviador d'autobusos interurbans a La Sagrera.

540x306 Recreació de la nova rambla de l'avinguda Meridiana entre les Glòries i Mallorca, tal i com l'ha dissenyat l'Ajuntament de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA Recreació de la nova rambla de l'avinguda Meridiana entre les Glòries i Mallorca, tal i com l'ha dissenyat l'Ajuntament de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, assegura que han anat informant els grups municipals de l'oposició dels plans de transformació i espera sumar el suport d'alguna de les formacions per tirar endavant el primer tram d'obres al juny, tal com preveu l'equip de govern: "Tothom està d'acord que és una actuació necessària", ha assegurat Sanz, que explica que l'objectiu final és evitar que la Meridiana continuï sent "una autopista urbana" i es converteixi en "un nou espai verd".

Reducció de carrils

Segons Sanz, que argumenta que el consistori vol fer "justícia històrica en una zona oblidada", l'objectiu de la reforma és "guanyar 58.000 m2 d'espai per omplir-lo de vida". La primera fase d'obres que el govern municipal vol arrencar al juny preveu tres trams d'actuació:

Tram Glòries-Aragó

Es deixarà enrere la configuració actual de tres carrils de sortida –dos per a vehicles i un carril bus– i un únic carril d’entrada més dos cordons d’aparcament. La calçada tindrà dos carrils per banda -un per a vehicles i un per al bus–, i es crearà una rambla central de 16 metres d'amplada amb un carril bici segregat a cada extrem.

Tram Aragó-València

S'eliminaran un carril d'entrada i un de sortida, de manera que en quedin tres per banda, amb una rambla central arbrada que inclourà un carril bici bidireccional.

Tram València-Mallorca

S'eliminarà un carril d'entrada, de manera que en quedaran tres d'entrada i quatre de sortida, amb una rambla central arbrada que, igual que en el tram anterior, tindrà integrat el carril bici.

540x306 Així es transformarà la Meridiana / EDUARD FORROLL Així es transformarà la Meridiana / EDUARD FORROLL

Tot i la reducció de carrils, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha garantit que l'actuació "no perjudicarà els barris del voltant" ni col·lapsarà l'avinguda, que és una de les principals artèries d'entrada i sortida de la capital catalana. Segons Vidal, l'Ajuntament "ha estudiat molt a fons" com podia repercutir la supressió de carrils en la mobilitat i ha arribat a la conclusió que el tram on s'actuarà primer ja presenta d'entrada una densitat de trànsit inferior a la resta.

De fet, l'objectiu de l'equip de govern dels comuns per a la Meridiana és eliminar a tota l'avinguda un dels carrils d'entrada i de sortida -de manera que només n'hi hagi tres en cada sentit de circulació, tot i que en el cas del de sortida es tracta d'una actuació a llarg termini-. Vidal ha admès que perquè la supressió de carrils a tota la via no passi factura a la mobilitat del conjunt de la ciutat necessitaran actuacions complementàries.

Per això ha reclamat a la Generalitat que reforci les rodalies i habiliti el carril bus-VAO de la C-17 "perquè el transport públic tingui prioritat i sigui possible eliminar el carril d'entrada a la Meridiana".

"Manca d'ambició"

Els veïns valoren positivament l'inici de la reforma, però consideren que el projecte es queda curt perquè la transformació només afectaria un tram petit de la Meridiana i la continuïtat cap al nord dependrà de la voluntat del pròxim govern municipal. "Estem d'acord amb la filosofia de fons però no amb el ritme", resumeix un dels membres de la Plataforma SomMeridiana, Miquel Catasús, que també forma part de l'Associació de Veïns Clot-Camp de l'Arpa, el primer tram afectat pels treballs. Pel que fa a aquesta zona, Catasús considera que la reducció de carrils no afectarà la mobilitat i assegura que els veïns estan disposats a córrer aquest risc per tal de guanyar en espai per a vianants -una vella reclamació-, però apunta que cal afrontar amb urgència aspectes concrets, com ara "la ubicació dels passos de vianants o solucions d'aparcament".

Per a l'Associació de Veïns de Sant Andreu, on la reforma encara haurà d'esperar, també es considera el projecte "poc ambiciós", en paraules del seu portaveu, Pau Maduell, que creu que es tracta d'una "obra testimonial" que corre el risc de quedar-se a mitges amb un eventual canvi de govern."Començant per Fabra i Puig amb una petita actuació haurien generat un gran impacte", lamenta Maduell, que aposta per "estrangular les vies d'entrada i millorar el transport públic" com a solució perquè la Meridiana sigui un espai veïnal. Catasús i Maduell han reclamat també un esforç a la Generalitat i a ADIF per incrementar el transport públic a la zona i contribuir a pacificar la mobilitat.