La reforma de la Rambla: un únic carril de trànsit i voreres més amples

La Rambla de Barcelona comença el seu procés de transformació amb l'objectiu, un cop més, de tornar a ser un lloc atractiu per als barcelonins. L'equip d'Ada Colau ha presentat avui, per fi, l'avantprojecte de reforma de l'artèria que ha elaborat l'equip km-ZERO, capitanejat per l'exregidora de Ciutat Vella, Itziar González, i que, com va avançar l'ARA, preveu limitar la circulació a un carril per sentit i millorar la connexió amb el mar. El projecte també implica canvis en elements com la ubicació dels quioscos i ha posat en alerta els restauradors per la supressió de terrasses que s'incloïa en el document que l'equip responsable de la reforma va presentar al consistori al maig i que fixava, per exemple, una reducció d'un centenar de taules –un 22% del total–, cosa que ja no queda recollida en el projecte fet públic avui. Per això, just abans de la presentació del projecte, restauradors i quiosquers han convocat la premsa per lamentar que no se'ls hagi tingut en compte en l'extens procés participatiu que s'ha fet per donar forma a la proposta. González ha lamentat, durant la presentació, el que considera una "guerra deslleial" i ha elogiat la capacitat democràtica del procés que s'ha fet. La discussió sobre el futur de les terrasses queda, segons el govern municipal, en mans de projecte eexcutiu que s'ha de redactar i es vol fer de manera consensuada amb el Gremi.

L'alcaldessa, Ada Colau, s'ha excusat de l'acte oficial, que s'ha fet al Liceu, perquè estava preparant una declaració institucional, que es llegirà al migdia, de condemna a les peticions de presó per als presos polítics i la presentació l'han fet, en nom del govern municipal, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. L'objectiu de la transformació és aconseguir que la Rambla, on ara viuen només 48 persones, segons ha denunciat Itziar González, recuperi el seu teixit i posar fi al "monocultiu turístic" que l'erosiona.

L'avantprojecte d'urbanització que s'ha presentat avui preveu que els carrils de circulació, només un per sentit –amb un cinturó per a la càrrega i descàrrega o l'encotxaments en taxi–, tinguin 3,5 metres d'amplada, cosa que garanteix el pas de línies de bus –no es retiren, tot i que era una proposta que estava sobre la taula– i això permet que les voreres guanyin espai: tindran un mínim de tres metres. El tram central també creixerà lleugerament pels dos costats. Tindrà una amplada variable d'entre 11 i 30 metres, i es mantindrà elevat en relació a les calçades. És a dir: no es transformarà en plataforma única, com també es va plantejar en algun punt del debat.

La reforma, com va explicar aquest diari, començarà per la part de baix i es farà en cinc fases. Suposarà, en total, una inversió de 35,6 milions d'euros. Un dels punts destacats és el canvi de l'arribada de la Rambla al mar. En aquest punt es passarà de 10 a 34 bancs i de 64 a 113 cadires i s'hi dibuixaran dues grans zones verdes. La Rambla guanyarà, segons el projecte, tres "espais singulars" que es concebran com a places: davant del Palau Moja, al Pla de l'Os i al Pla del Teatre. En aquests tres punts, la calçada i l'avinguda sí que estaran al mateix nivell que l'espai central i les voreres. Es planteja, també, substituir tot el paviment actual i posar-ne un amb pexes petites amb una tonalitat i textura que sigui similar per a tot el passeig.

L'avantprojecte, que ara haurà de donar forma al projecte executiu de transformació, implicarà, segons els seus responsables, reubicar els quioscos de premsa, que passaran a estar entre els arbres o en espais lliures i no n'hi haurà a la rambla de les Flors - Sant Josep, que queda reservat als floristes. També es reordenen les parades de flors, que passaran també a estar entre arbres i s'evitarà que quedin l'una davant de l'altra per tal d'alliberar el passeig d'obstacles. La previsió és començar les obres entre l'últim trimestre del 2019 i el primer del 2020. Es farà en cinca fases, cadascuna d'un any i mig.

Abans de la presentació, el Gremi de Restauradors i l'Associació de Quiosquers han lamentat, en roda de premsa, que el consistori no els hagi presentat els canvis. Defensen que les terrasses, els quioscos –asseguren que se'n volen retirar tres dels actuals i moure'n un quart–, els floristes i les parades des exocellaires –que queden fora de l'artèria, com ja recollia el Pla Especial del 2016– "no són el problema de la Rambla", sinó que ho són aspectes com la inseguretat. Demanen que no se'ls retiri del passeig i passen a l'atac: exigiran veure la resolució del concurs internacional d'idees que va escollir l'equip d'Itziar González per comprovar que no hi hagi "irregularitats", ja que recorden que un altre equip va obtenir més bona puntuació pel que fa al projecte, però el guanyador es va imposar per la part econòmica.