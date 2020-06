El 46% dels refugiats atesos en el programa Nausica troben feina

De les 142 persones que van participar el 2019 al programa Nausica d'acollida per a persones refugiades, gairebé la meitat, el 46%, van trobar feina, segons informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat. El programa Nausica ofereix un conjunt de serveis per a les persones refugiades que inclou un habitatge temporal, un pla de treball integral, formació, aprenentatge de llengües i orientació jurídica, entre d'altres.

Segons les dades desgranades, el 55% de les persones usuàries són homes i ha augmentat un 12% la proporció de dones, respecte a les xifres de fa dos anys. A més, el 26% són menors d'edat. Ara bé, l'Ajuntament lamenta que la bretxa de gènere "també és present entre els usuaris": els homes tenen més probabilitats de trobar feina (el 54%), mentre que de dones només va aconseguir-ho el 32%. Pel que fa a la durada, el 64% dels contractes de les dones eren de més de tres mesos, un 15% més que els dels homes.

Una de les claus per aconseguir feines és conèixer l'idioma. Un 3% de les persones que participen al programa no entenen el castellà quan acaben i cap d'aquestes s'ha inserit al mercat laboral. Per contra, el 59% dels usuaris que dominen el castellà i entenen el català han començat a treballar i tenen uns ingressos lleugerament superiors als que no saben cap dels dos idiomes.

Sol·licitants d'asil amb la formació secundària finalitzada

El 84% de les persones usuàries del Nausica són sol·licitants d'asil, però la proporció es redueix al 51% quan acaben el programa. I un de cada cinc s'ha trobat en una situació d'irregularitat sobrevinguda a finals del 2019. Pel que fa a la formació, nou de cada deu tenen, com a mínim, l'educació secundària finalitzada, el 20% tenen estudis universitaris i el 10% són persones analfabetes i no s'han escolaritzat.

Les 142 persones ateses el 2019, a més, tenen orígens molt diversos: el 18% provenia d'Ucraïna, el 12% d'Hondures, el 6% del Pakistan, el 6% del Marroc i un 5% de Somàlia. En total, des del 2016, les 223 persones que han participat en aquest programa abastaven fins a 30 nacionalitats diferents.

De cara al 2020, el Nausica augmentarà el seu pressupost un 50%: de 1.030.000 a 1.530.000 euros. Un increment que permetrà, també, disposar de més places: de 83 a 117.