Aquest dimecres a l'Auditori Municipal de Sant Jaume d'Enveja l'emoció es podia sentir a flor de pell. Potser perquè es respirava la sensació que, aquest cop sí, el delta de l'Ebre encara té possibilitats de sobreviure a l'emergència climàtica i a la manca de sediments. I això malgrat el temporal Gloria, que va inundar unes 3.000 hectàrees d'arrossars amb aigua del mar i va malmetre les platges i el litoral. "La il·lusió no l'hem perduda", ha assegurat Joan Castor, alcalde de Sant Jaume d'Enveja en el discurs d'obertura de la presentació del primer informe de la Taula del Consens del Delta de l'Ebre, un fòrum impulsat per les comunitats de regants de l'esquerra i la dreta de l'Ebre i els ajuntaments amb l'objectiu de proposar accions d'actuació al tram final de la conca de l'Ebre.

Fa dos mesos que estava prevista la presentació de l'informe, però l'acte ha agafat una volada inesperada després del pas de la borrasca, que ha fet saltar totes les alarmes. "Hem viscut una situació sense precedents. El temporal ha superat les previsions i ens farà repensar els models científics amb els quals treballàvem fins ara", ha explicat Rafael Sánchez, expert en ecologia de sistemes aquàtics i tècnic assessor de la Taula.

La meitat de la superfície del Delta quedarà sota l'aigua del mar si no es prenen mesures a curt i mitjà termini, segons ha destacat Sánchez, que ha afegit que la manca de sediments, que es queden retinguts als embassaments, la compactació i enfonsament del sòl, així com l'augment progressiu del nivell del mar, ho pronostiquen. "Però tot i aquesta visió catastròfica, hem de dir que tenim instruments per evitar-ho. Volem ser positius. Això sí, cal compromís i voluntat. I calen inversions i sobren més paraules boniques. O ara o mai", ha clamat l'expert.

"No volem ser els primers refugiats climàtics d'Europa", ha dit amb to provocador Xavier Curto, coordinador de la Taula del Consens, aprofitant que tenia davant seu el president de la Generalitat, Quim Torra, els consellers d'Agricultura i de Territori i Sostenibilitat, Teresa Jordà i Damià Calvet, respectivament, i el delegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté. També hi han assistit parlamentaris, senadors i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. "Ens cal un Delta amb aigua dolça i amb sediments, i això implica una revisió del pla de conca, cal aplicar d'una vegada per totes mesures per garantir els cabals ecològics. Sens això cap mesura que prenguem serà efectiva", ha explicat Curto.

L'informe que ha presentat aquest dimecres la Taula del Consens parteix de dos acords bàsics: mantenir la morfologia del Delta i restablir els sediments. Tot plegat, acompanyat de la gestió de dunes per defensar la línia costanera i la recuperació de les franges litorals d'aiguamolls per atenuar la regressió.

L'acte ha conclòs amb la intervenció del president de la Generalitat. "Gràcies per haver-vos rebel·lat contra el fatalisme, per la vostra resiliència, per estimar el lloc on viviu i vetllar pel seu present i futur", ha agraït Torra. "Sí, és una camí llarg i difícil, però hem de començar a caminar", ha coincidit Rafael Sánchez.