El rei Baltasar de la Cavalcada de Reus i els seus patges seran refugiats subsaharians

Les dues ciutats catalanes de més de 75.000 habitants que l'any passat van pintar el rei Baltasar, aquest any han fet els deures. Si a començaments d'aquesta setmana Girona va anunciar que aquest any faria de rei negre una persona negra, aquest divendres Reus ha fet el mateix. Ara bé, en aquest cas, els veïns de la ciutat que faran de Baltasar i els seus patges seran refugiats subsaharians. La majoria són homes van arribar a la ciutat aquest estiu després que l''Open Arms' els rescatés en aigües del Mediterrani.

El canvi s'ha produït gràcies a un acord que el municipi ha signat amb CEAR-Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, que és l'entitat que els ha acollit. "Volem expressar el nostre entusiasme perquè una persona refugiada acollida a Reus faci el paper d’una figura tan estimada per molts nens i nenes", han dit des de l'entitat en un comunicat. Des de la secció catalana del CEAR també han celebrat l'acord perquè, diuen, suposa una mostra més de la "inclusió de les persones refugiades a la localitat" i "del seu desig de participar en la vida reusenca".

Un altre Baltasar "de veritat"

Durant l’última setmana, la campanya llançada per Casa Nostra Casa Vostra, ha reclamat als ajuntaments de Catalunya que les cavalcades comptessin amb un “Baltasar de veritat” i que no s’embetumés una persona blanca. Reus s’afegeix així a una llarga llista de municipis que han respost positivament a la crida per tenir un #BaltasardeVeritat.