El rei de Tailàndia commuta a Artur Segarra la pena de mort per l'assassinat de l'empresari David Bernat

El rei de Tailàndia ha commutat la pena de mort a la qual va ser condemnat Artur Segarra per l'assassinat de l'empresari David Bernat el gener del 2016 per la cadena perpètua. Aquest fet obre la porta al fet que Segarra, empresonat des del febrer del 2016, pugui sol·licitar l'extradició a Espanya un cop compleixi almenys vuit anys de presó. El departament de Correccionals tailandès ha confirmat aquest dilluns a Efe que el català està entre els presos que es van beneficiar del perdó reial amb motiu del 68è aniversari del rei Vajiralongkorn de Tailàndia, que es va publicar divendres passat.

Segarra va declarar-se innocent durant tota la investigació i al judici, però el 23 de desembre de l'any passat va confessar per primera vegada ser l'autor del crim en una carta, a la qual també va tenir accés Efe en exclusiva. A la carta demanava clemència al monarca per evitar la seva execució. Segarra va admetre llavors que va matar Bernat i ho va atribuir a una reacció violenta durant una baralla amb la víctima, tot i que no va fer cap referència al que va passar després de l'assassinat.

Les proves del cas

La investigació del cas va concloure, en canvi, que Segarra havia planificat el segrest de Bernat per apropiar-se dels diners que la víctima tenia en un compte d'un banc de Singapur i que el va assassinar, va esquarterar-ne el cos i se'n va desfer tirant-lo al riu que creua Bangkok. De fet, els investigadors van comprovar que Segarra hauria comprat abans del crim un congelador on hauria pogut amagar les restes de l'empresari i que també havia llogat una casa on hauria amagat part de les armes del crim. La policia també va trobar rastres de sang que pertanyien a Bernat al pis de Segarra, a més de gravacions de càmeres de seguretat on apareixien els dos entrant al bloc d'apartaments.

Segarra, que tenia una ordre de cerca i captura de la justícia espanyola per un cas d'estafa, era un conegut de Bernat, un consultor veí de l’Albi amb el qual havia coincidit diverses vegades en locals d’oci de Bangkok, on la víctima passava diverses temporades. El 20 de novembre del 2019 el tribunal que l'havia jutjat va declarar ferma la sentència i va mantenir la pena de mort ara revocada.

L'indult sobre la pena capital i la imposició de la cadena perpètua obre la porta al fet que Segarra, que està a la presó des del febrer del 2016, pugui demanar el trasllat a una presó espanyola un cop hagi complert vuit anys entre reixes. Durant aquest període haurà de tornar a la família de la víctima uns 20.000 euros que hauria robat de les targetes de crèdit de Bernat.