Ja han arribat els Reis d'Orient

Els Reis d'Orient, tot i la pandèmia i les restriccions, ja han arribat a Barcelona, com cada any a bord del pailebot Santa Eulàlia, però no desembarcaran al Fòrum –on tenen el campament, al Parc de la Màgia d'Orient– fins a les 19.30 h. En aquest gran espai màgic, que durant aquests últimes dies s'ha pogut visitar per veure com funciona tot l'engranatge reial, l'alcaldessa, Ada Colau, acollirà al vespre Ses Majestats i els lliurarà la clau de la ciutat perquè pugin repartir regals a totes les cases.

També serà des d'aquí des d'on es retransmetran per televisió tots els preparatius dels Reis i els patges abans de començar la nit màgica. L'espectacle vol oferir a la canalla la possibilitat de tafanejar, per primera vegada, com es posa tot a punt perquè les joguines arribin puntuals a les cases. Aquesta serà l'alternativa a les carrosses en moviment: un xou fix i retransmès per televisió que permet garantir que es compleixen totes les mesures sanitàries. Així, l'arribada dels Reis es podrà seguir en directe per Betevé, TV3 i TVE Catalunya, que s'han posat d'acord per retransmetre de manera simultània tot el que passi al Fòrum.

Més de 40.000 visitants al campament reial

De fet, durant aquests dies previs a l'arribada dels Reis milers d'infants ja han visitat de manera presencial el campament reial instal·lat al Fòrum. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament, Joan Subirats, que ha dit que estan "molt contents" del seu funcionament i dels fins a 40.000 visitants que han passat per l'enclavament reial. Segons Subirats, hi ha hagut "un respecte molt alt" a les reserves fetes, amb un absentisme del 12%. El tinent d'alcaldia ha celebrat que la iniciativa, que ha sigut una alternativa a la tradicional Cavalcada de Reis, "ha complert les expectatives".

Pel que fa a les mesures contra el covid, Subirats ha defensat que l'elecció de l'espai ha sigut "un encert" perquè és airejat i ampli i no ha provocat acumulacions de gent. En aquesta línia, la directora artística de la Cavalcada, Marta Almirall, ha dit que la celebració d'aquest any ha sigut "diferent i respectuosa" amb la situació actual, però ha remarcat que s'ha mantingut "la màgia i la intensitat de sempre".