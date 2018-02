La reivindicació política puja a les carrosses del Carnaval

“ ¿Vols que li lodoli el cap al plincesito i fot-le fola la monalquia? ” A aquesta pregunta van haver de respondre ahir els habitants de Canet de Mar en l’improvisat referèndum que es va muntar per celebrar l’arribada del Rei Carnestoltes al municipi maresmenc. La reina -perdó- del Carnaval va ser una urna gegant que com que provenia de la Xina com les de l’1-O pronunciava les erres com si fossin eles i que no es va oblidar de recordar que la Guàrdia Civil va estomacar “la seva cosina” de Sant Cebrià. El resultat del referèndum va ser aclaparador. Un 99,99% dels canetencs van validar que li tallesin el cap a la guillotina al rei Felip VI, amb cap vot en contra i només una papereta nul·la perquè va caure a la sopa.

Quan es va donar a conèixer el veredicte, de l’urna en va sortir el president Puigdemont amb una papereta del sí. La policia municipal no el va detenir. La decapitació no va ser en directe, sinó que es va emetre el vídeo que regidors de la CUP de Barcelona van gravar a finals del 2016 en solidaritat amb els encausats per la crema de fotos del rei. “No ho hem fet nosaltres perquè tal com està la cosa encara acabaríem a la garjola”, bromeja Emili Sánchez, membre de la comissió.

El cas de Canet no és excepcional. La majoria de festes de Carnaval del país faran referència aquest any a l’empresonament i l’exili de membres del Govern o a l’aplicació del 155. Set de les vint colles que desfilaran al prestigiós carnaval de Torelló tindran contingut polític. “La sàtira política no havia estat mai tan concentrada en un sol tema”, reconeix Blai Marginedes, coordinador de la festa, que revela que a l’edifici on hi haurà el jurat avui es penjarà una pancarta per la llibertat dels presos polítics. Un dels grups que parlarà de la situació política és Un Diumenge Qualsevol, que ha fet una carrossa que porta per títol Farts de la Constitució i de l’Ajuntament de Torelló. Les aranyes ens declarem en rebel·lió. Dani Tanyà, membre de la colla, ho justifica perquè és del que es parla al carrer. “La societat és monotemàtica i tres de les colles més grans fem sàtira política”, anota Tanyà, que remarca que les teranyines atraparan la suspensió de l’autogovern, però també “la gestió municipal per la seva falta de suport a les entitats”. Sigui com sigui, les rues de Carnaval donaran enguany un respir als alcaldes. Després de ser tradicionalment els ases de tots els cops, ara han passat a un segon pla per l’ofensiva de l’Estat contra l’independentisme.

Boicot al consistori de Vilanova

Vilanova i la Geltrú va inaugurar el Carnaval dijous amb la tradicional festa de la Merengada, on dins la merenga central que es baixa des d’un balcó s’amagava el president Puigdemont. Ahir la colla de geganters, organitzadora de l’Arrivo, va intentar fer un concurs per triar el Rei Carnestoltes que va ser boicotejat per jutges de l’Audiència Nacional fins que el Front Feminista d’Alliberació del Carnaval (FFAC), en al·lusió a la Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), organitzadora de l’esdeveniment, va prendre les regnes per nomenar una concubina com a rei. De les 70 entitats que participen demà en les comparses i la posterior guerra de caramels, 30 no pujaran diumenge al balcó consistorial. “No volen compartir espai amb els representants polítics que defensen el 155 i no veuen amb bons ulls que el PDECat governi amb el PSC”, assenyala Anna Candela, presidenta de la FAC. Una reivindicació que no serà present al de Sitges, que opta per una festa més de lluentor.

A Blanes, on se celebra el Carnaval de la Costa Brava Sud, els membres de l’ANC, vestits de groc i amb la boca tapada, faran circular un cotxe enmig de la rua per denunciar la ràtzia de l’Estat. La rivalitat fa que tot es mantingui en secret fins avui a Solsona, però els carrers ja s’han engalanat amb piolins i altres elements i es preveuen comparses políticament incorrectes, com la que es veure dijous a Ripoll, on Arrimadas i Sáenz de Santamaria, de bruixes, protagonitzaven una escena lèsbica pujada de to.