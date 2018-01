Més de 40 entitats fan campanya per la remunicipalització de l'aigua a Barcelona

Més de 40 associacions s'uneixen per recollir 15.000 firmes per fer una consulta a Barcelona i canviar el model de gestió de l'aigua. S'hi han adherit associacions veïnals, la PAH, l'entitat Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, entre d'altres. Van començar la recollida de firmes el 15 de desembre i l'acció s'allargarà fins al 15 de febrer. En aquests dos mesos esperen recollir 15.000 firmes de ciutadans de Barcelona, que segons ells, els conduiria a aprovar una consulta amb la pregunta: "Vol vostè que la gestió de l'aigua de Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?".

Asseguren que la iniciativa sorgeix de la voluntat de la ciutadania de liderar aquesta lluita després que s'hagin aprovat dues mocions al ple municipal i encara no s'hagi pres cap mesura. "Hem habilitat 25 punts de recollida de firmes per tot Barcelona i hi ha 150 persones que s'encarreguen d'aquesta recollida. Després que dues mocions hagin passat pel ple de l'Ajuntament però encara no s'hagin pres mesures creiem que ja és hora que la ciutadania es posi al capdavant", ha assegurat Miriam Planas, portaveu de l'associació Aigua és vida.

A Catalunya, la gestió de l'aigua és en més d'un 80% privada. El grup d'associacions creuen que és importat que es pugui aconseguir un canvi en el model de gestió a Barcelona perquè podrà servir d'exemple per a la resta de Catalunya: "Aquesta lluita per l'aigua no només cal guanyar-la a Barcelona, però som conscients que el que passi aquí podrà servir de model per a la resta de Catalunya", ha afegit la presidenta de la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona, Anna Menéndez.

Més talls d'aigua en municipis de gestió privada

Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica recorden que més del 10% de la població catalana no té garantits els drets energètics. Per altra banda, creuen que el canvi de model de la gestió de l'aigua serà beneficiós per lluitar contra els talls de subministrament: "En els municipis on la gestió de l'aigua és privada hi trobem un 74% de talls de subministrament, en canvi, en municipis on la gestió és pública hi ha un 8% de talls", afegeix la presidenta de l'Aliança, Maria Campuzano.

Tot i portar un mes recollint firmes per la causa, asseguren que ja han rebut dos recursos en contra del reglament en què es basen les iniciatives i ho han qualificat "d'atac directe a la democràcia". No saben encara qui hi ha darrere dels recursos, però ho atribueixen a "interessos que les normatives hagin de passar pel Parlament, i per tant, allunyar el canvi de gestió de la ciutadania", afegeix Menéndez.

Les associacions volen apropar-se a un model de gestió europeu, en què la gestió pública de l'aigua se situa en més d'un 80%, molt diferent del model català.