La renda garantida de ciutadania encara es percep caòtica

A pocs dies de complir-se un any des que es va aprovar la llei de la renda garantida de ciutadania (RGC) al Parlament de Catalunya, el seu desplegament continua vestit d’incògnites. La comissió promotora de la RGC ha comparegut aquest matí a les portes del Parlament per denunciar “l’incompliment greu” de la llei en algunes sol·licituds que han quedat denegades tot i complir els requisits i el “cacau de xifres que no acaben de quadrar”.

El portaveu de la plataforma, Diosdado Toledano, ha sigut crític amb la transparència del departament de Treball, Afers Socials i Família i ha anunciat que està a l'espera d'una resposta imminent per citar-se amb el conseller Chakir el Homrani. Toledano ha fet pública una dada que va reclamar a la direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Toledano ha anunciat que els recursos d’alçada interposats per les resolucions negatives arriben fins als 3.204 casos. La xifra d’afectats per la denegació de la renda que han interposat el recurs excepcional és la que es comptabilitza a data del 18 de juny.

Tot i així, aquest no és l’únic temporal que haurà de capejar el nou equip del departament, ja que també s’acumulen les protestes per incompliment del silenci positiu. Aquella figura que assegurava que, segons la llei, si el demandant no havia rebut cap resposta en un període màxim de cinc mesos passava a ser receptor positiu de la renda. El portaveu comunitari, que ha denunciat una acumulació d’aquest tipus de casos, ha avisat que pròximament s’acumularan “desenes de recursos per contenciós administratiu”. Un dels exemples és el de Juan Palma, demandant de la RGC, que ha narrat com va formalitzar la seva demanda a l’octubre del 2017 i va rebre la notificació negativa vuit mesos després, tres mesos més tard de l’estipulat.

Baixa acceptació de la renda

El departament de la Generalitat, per contra, ha publicat les dades d’atenció a les sol·licituds de la renda i assegura haver respost el 100% de les sol·licituds emeses entre el setembre del 2017 i el febrer del 2018, arribant fins a un total de 25.251 sol·licituds ateses i quedant pendents d’atendre prop de 10.000 peticions més dels mesos següents. Tot i així, es confirma una baixa acceptació de les noves sol·licituds de la RGC, quedant-se en un 6%. De la resta, el 74% han quedat rebutjades, en un 9% d’ocasions s’ha requerit més documentació i un 11% han desistit en la seva petició. Un últim supòsit que Toledano ha rebutjat, catalogant-ho de “mentida” i responsabilitzant-ne l’administració.

El principal motiu de rebuig de les sol·licituds és disposar d’ingressos suficients, treballar a jornada completa o tenir una feina a temps parcial i no ser família monoparental. No obstant això, la falta d’acreditació de la situació també comporta una part rellevant de les negatives. Els principals aspectes en els quals ha faltat la certificació és a l’estat d’unitat familiar i el de residència continuada i efectiva a Catalunya.

Personal no preparat

En la mateixa línia crítica de la comissió, si bé s'ha concedit “un termini de cortesia perquè el nou departament es posi al dia”, en paraules de Toledano, s'ha denunciat el caos entre els treballadors que assessoren i responen a les sol·licituds des de l’administració. José Cuervo, delegat de la junta de personal del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha explicat que tot i l'entrada de personal –es van contractar 400 places noves– “no es treballa en condicions dignes ni s'ha format correctament la plantilla” per atendre amb un criteri clar les demandes de RGC.

Malgrat el “caos”, després de reunir-se les últimes setmanes la comissió i els representants de diferents grups parlamentaris es plantegen millorar l’aplicació de la llei pròximament i poder aplicar-hi esmenes. Diosdado Toledano ha emès un missatge a mode de desig dirigit al nou conseller, en el qual li reclamava “el mateix compromís i fidelitat que va tenir la seva predecessora, Dolors Bassa”, i ha celebrat que amb els beneficiaris de l’antiga renda mínima d’inserció (RMI) i el col·lectiu receptor de pensions no contributives amb complements sí que s’estigui aplicant la nova renda amb èxit.