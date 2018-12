La vaga de Renfe obligarà a cancel·lar 571 trens durant l'operació sortida de Nadal

La vaga convocada pel sindicat minoritari de la CGT a Renfe obligarà la companyia ferroviària a cancel·lar 571 trens aquest divendres coincidint amb l'operació sortida de les vacances de Nadal, a la qual s'hi han de sumar les mobilitzacions que es duen a terme aquest divendres a Barcelona. Dels trens que es cancel·laran al llarg d'avui, 160 seran de l'AVE i llarga distància i els altres 411, de mitjana distància i regionals.

Segons ha informat Renfe, de les 7 del matí fins a les 8.40 ha estat interrompuda la circulació entre Flaçà i Bordils per un incendi a les vies mentre que la resta dels serveis mínims s'estan complint amb normalitat. Aquests serveis, dictats pel ministeri de Foment, garanteixen la circulació del 78% dels trens habituals de l'AVE i llarga distància i el 65% dels de mitjana distància (regionals).

Segons informa la companyia, els passatgers afectats per trens cancel·lats podran agafar "sempre que sigui possible" el primer tren que passi després del seu. En cas que optin per no viatjar, podran canviar el bitllet per una altre de qualsevol data i sense cost.

La CGT manté l'aturada convocada a Renfe tot i que la companyia ferroviària va aconseguir dimecres a última hora un acord sobre el nou conveni col·lectiu amb dos dels sindicats majoritaris a l'empresa: UGT i el de maquinistes Semaf. La CGT rebutja l'acord perquè considera que la part variable de la pujada de sou no es complirà, ja que està lligada a l'evolució de l'economia.