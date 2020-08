Es reprèn la recerca a l'abocador de Zaldibar mig any després de l'accident que va sepultar dos treballadors

El 6 d'agost es van complir sis mesos de la tragèdia de l'abocador de Zaldibar, l'allau de residus que va sepultar dos treballadors de la planta, els cossos dels quals continuen encara desapareguts. L'emergència del coronavirus i la quantitat ingent de material acumulat a la zona van obligar a suspendre les tasques de recerca de les víctimes. Aquest dilluns, s'ha reprès l'operatiu per trobar els cossos després que diumenge els operaris que retiraven la runa trobessin unes restes òssies que podrien ser d'algun dels dos treballadors desapareguts.

Les restes es van trobar sepultades a més de 23 metres –l'equivalent a una altura de vuit pisos– en la runa. Ara caldrà fer proves d'ADN per esbrinar a qui pertanyen. Mentrestant, els tècnics de rescat centraran els esforços a partir d'aquest dilluns en la zona on s'ha fet la troballa, utilitzant maquinària més lleugera o, fins i tot, manualment.

La zona que es rastrejarà és el punt on aquest diumenge també es va localitzar la bàscula de l'abocador, que no estava en el seu punt original, sinó que l'esllavissada havia portat a un altre lloc. Els investigadors consideren que almenys un dels dos treballadors desapareguts es trobava a prop de la bàscula quan es va produir l'ensorrament del 6 de febrer. Per això calculen que poden trobar més restes inspeccionant a fons aquesta zona.

Els equips rastrejaran des del punt on s'ha localitzat la bàscula i les primeres restes cap a la zona on originalment se situava l'aparell, a la part alta de la plataforma. De moment no hi ha una previsió de quan poden durar els treballs. Segons el govern basc, fins ara s'han pogut remoure fins a 250.000 metres cúbics de residus en unes condicions molt dures de treball.