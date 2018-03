“La repressió de l’Estat a Catalunya i a Múrcia és la mateixa”

Amb el nom de Catalans a les vies, i en una iniciativa impulsada per tres joves residents a Catalunya, el dissabte 7 d’abril centenars de catalans i ciutadans d’altres territoris de l’Estat es desplaçaran a Múrcia per fer costat a la reivindicació que exigeix el soterrament de les vies a la ciutat. “Volem donar visibilitat i ressò mediàtic a la repressió de l’Estat que estan patint, a les multes que reben per concentrar-se, a les seves nits a les vies”, remarca Albert Costas, un dels tres impulsors de la iniciativa.

Ara mateix, i segons explica aquest ciutadà nascut a Múrcia però resident a Catalunya, ja són 450 les persones que han confirmat l’assistència a la convocatòria, 300 de les quals catalanes, que ho faran mitjançant autobusos i també amb vehicles particulars. Els visitants faran pinya amb els membres de la plataforma veïnal i de l’acampada ciutadana que encapçalen les protestes, així com amb les famílies que han ofert casa seva per acollir-los. També s’habilitarà una nova zona d’acampada i s’organitzaran activitats durant el cap de setmana.

El PP i Cs critiquen les entitats

Des de les entitats impulsores de les protestes asseguren que les crítiques del PP i de Ciutadans -han retret a les entitats murcianes la seva proximitat a l’independentisme- no els afectaran ni els faran rebutjar les mostres de solidaritat. Un exemple d’aquest posicionament és Marisa Fernández, una habitual de les protestes, que afirma: “La repressió de l’Estat la patim els dos territoris i és la mateixa”. “És la repressió que rep un poble quan s’organitza. El poble català que s’organitza per votar el seu futur polític, i nosaltres perquè no ens dona la gana que l’AVE o el corredor mediterrani travessin la nostra ciutat”, subratlla amb contundència aquesta estudiant de medicina.