La reproducció d’animals al Zoo divideix Colau i treballadors

L’últim intent de l’Ajuntament de Barcelona per arribar al “màxim consens” i un punt de trobada entre el projecte de zoo gairebé virtual dels animalistes de Libera i el que s’ha elaborat al patronat del zoo actual ha tornat a topar amb l’oposició dels treballadors. La trobada d’aquest dimecres entre l’Ajuntament i el patronat de la fundació es va celebrar per valorar noves modificacions al pla director presentat l’any passat i que, per al comitè d’empresa del Zoo, ja hauria d’estar en marxa després de deu mesos de reunions sobre un document ja elaborat amb mesos de trobades prèvies. Per això, van presentar-se amb pancartes a la compareixença de Colau a la tarda.

El principal canvi al nou document limitaria la reproducció d’animals dins el Zoo només a espècies que estiguin incloses en programes de reintroducció al seu medi natural. Per al comitè d’empresa, “és molt important mantenir els programes de conservació per tenir llavors genètiques”, mentre que experts animalistes com Marta Gumà, de DEPANA, creuen que la reproducció “ha de quedar molt acotada a espècies de perill d’extinció”.

Per a l’associació Libera, que va impulsar la iniciativa ciutadana amb 18.000 signatures per crear un zoo que reduís les espècies i pràcticament es treballés sense animals no autòctons, limitar la reproducció era una de les línies vermelles que els allunyava del pla director, que tanmateix va comptar amb el suport d’animalistes que participaven en la confecció perquè consideraven que millorava el model actual. L’Ajuntament va nomenar l’abril del 2017 el nou director del Zoo, Sito Alarcón, per tal de redactar un nou model que millorés les instal·lacions i s’adaptés a les reivindicacions animalistes comptant amb la participació dels treballadors. L’aparició en escena del Zoo XXI va endarrerir l’aprovació definitiva del document. El comitè d’empresa del Zoo tem que es perdi tota la feina feta fins ara si s’acaba el mandat sense un pla en marxa.