El repunt de trànsit encén les alertes de contaminació a Barcelona

La fotografia del moment és demolidora: en 740 dels 755 centres escolars de Barcelona es van superar ahir, durant el primer dia de classe, els nivells de contaminació recomanats: 40 µg/m de diòxid de nitrogen. El mapa que va promoure la plataforma Eixample Respira per alertar de la qualitat de l'aire que respiren els infants de la ciutat queda ara dominat pel vermell. Tot i que es tracta de la fotografia d'un moment –l'horari lectiu d'un dilluns amb anticicló– i no permet encara treure conclusions, el mapa sí que evidencia que, tot i els canvis imposats pel covid i la baixada de l'activitat, la contaminació continua sent un dels problemes amb majúscules a Barcelona i l'àrea metropolitana. Un diagnòstic que comparteix el regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament, Eloi Badia, que alerta que aquesta tardor caldrà estar molt atents a l'evolució del trànsit per veure si es compleixen els objectius de reducció de contaminació marcats per l'OMS, que es van aconseguir assolir durant les setmanes de confinament i que ara el repunt de trànsit torna a posar en qüestió.

Aquest dilluns, quan es donava el tret oficial de sortida al curs amb la represa de les escoles, el trànsit privat a Barcelona es va incrementar un 7,5% respecte a la setmana anterior i se situa ara només un 9% per sota del que seria habitual, mentre que el transport públic no aixeca cap i encara circula amb un 57% del passatge que seria normal a mitjans de setembre. "És imprescindible recuperar el transport públic per a la qualitat de l'aire", ha sentenciat Badia en una crida similar a la que fa la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, per evitar que s'opti pel cotxe enlloc del metro o el bus per anar a la feina o a portar la canalla a classe.

Aquest dimarts a l'hora punta del matí, totes les estacions que mesuren la qualitat de l'aire a la ciutat tornaven a donar males notícies: superaven de llarg els 40 µg/m de diòxid de nitrogen –amb puntes de prop de 90 en zones com Gràcia– en una imatge habitual de la ciutat prepandèmia.

"El que veiem és que la recuperació del trànsit privat és molt més ràpida que la del transport privat i això pot acabar provocant un problema important", avisa Miquel Ortega, coordinador de la plataforma Contaminació Barcelona, que defensa que el que pot ser comprensible a nivell individual per les reticències que es puguin tenir contra el transport col·lectiu, és un "desastre" a nivell global, i fa una crida a recuperar la confiança en metro, bus i trens. Com? Donant informació de quines son les hores amb menys afluència –un punt que va compassat amb la flexibilització dels horaris i la promoció del teletreball– i posant tota la carn a la graella per aconseguir les freqüències més altes en hora punta. Dilluns, de fet, TMB ja recuperava el 100% de l'oferta i posava trens de reforç al metro a les hores de màxima demanda: quatre més al matí i 11 més a la tarda.

"És evident que tornem a estar en una situació d'aire dolent i que es fa evident l'impacte del trànsit sobre la contaminació perquè port i aeroport continuen a un nivell més baix d'activitat", exposa Guille López, portaveu de la plataforma Eixample Respira, que és qui va fer el mapa de la contaminació a les escoles a partir de dades recollides de manera horària per Lobelia. Les dades d'un dia, apunta, no serveixen per treure conclusions perquè el que compta són les mitjanes per veure si es compleixen o no els objectius marcats per l'OMS però les puntes registrades ahir ja els porten a ser "poc optimistes".