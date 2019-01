Rescaten gairebé 160 persones en tres pasteres al mar d'Alborán

Un total de 159 persones, entre elles 27 dones i 9 infants, han estat traslladades de les tres pasteres en què viatjaven pel mar d'Alborán fins al port de Motril (Granada) per efectius de Salvament Marítim. Segons han informat a Efe fonts del rescat, els migrants van ser localitzats al sud de la costa d'Almeria per l'avió de l'Exèrcit de l'Aire "Rescue 32" i rescatats posteriorment per la Salvamar Hamal, que els ha portat fins al port granadí més tard de les tres de la matinada.

Les persones rescatades han estat ateses per la Creu Rojo a la seva arribada a Motril i se'ls ha fet una primera atenció sanitària i alimentària. Així doncs, la majoria dels migrants presentaven un bon estat de salut. Només han precisat una atenció especial diverses dones que estan embarassades, així com una persona que patia marejos arran del viatge.

Després els migrants han estat posats a disposició de la Policia Nacional, que els traslladarà entre dos Centres d'Atenció Temporal a Immigrants que hi ha al mateix port de Motril.