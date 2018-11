Els residus són or per a la indústria sueca

Suècia és el país líder al món en incineració de residus per produir energia. Amb un total de 32 plantes, cada any crema uns 2,3 milions de tones d’escombraries pròpies i importa uns 2,3 milions més de l’estranger, principalment del Regne Unit, Irlanda i la veïna Noruega. El model de gestió s’ha convertit, amb els anys, en un autèntic negoci. Amb l’augment del reciclatge, però, el país compta cada cop amb menys residus propis, de manera que ha de portar-los de fora, un servei per al qual els països que se’n beneficien paguen una suma generosa.

A més, les centrals cobren per partida doble, ja que també guanyen diners de la ciutadania, a canvi de l’electricitat i la calefacció que produeixen les plantes.

Com a la resta de països nòrdics, el model de la incineració per generar energia és molt més popular que els abocadors. A aquests últims dipòsits hi va a parar menys de l’1% dels residus, mentre que el 50% és reciclat i el 49% restant té la incineració com a destinació final.

Si es comparen amb les d’altres països, són xifres exemplars. Tot i això, les organitzacions ecologistes critiquen que les autoritats sueques defineixin la combustió de residus com una forma més de reciclatge. I això explica que una de les entrades de la web oficial del país asseguri que els suecs “reciclen gairebé el 100% de les escombraries de les cases, si això inclou la seva reconversió en energia”.

“És un clar exemple de greenwashing. Cremar residus genera emissions i, a més, no recicla res, sinó que, més aviat, destrueix la possibilitat de reaprofitar els materials”, destaca en declaracions a l’ARA el director de la organització Zero Waste Europe, Joan Marc Simon. “La incineració desincentiva la selecció de residus, ja que saber que es pot cremar fa que no s’estiguin trobant solucions al greu problema del plàstic no reciclable, que és molt més nombrós del que la gent s’imagina”, critica.