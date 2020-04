Els restauradors urgeixen Colau a decidir sobre les terrasses: volen més taules i bonificacions

Primer locals tancats, i després unes limitacions d'aforament que ja es donen per segures i la caiguda del turisme. Amb aquesta previsió de crisi immensa, el Gremi de Restauradors de Barcelona insta el govern d'Ada Colau a prendre decisions urgents en la línia del que ja han fet altres ciutats per donar vida al sector. D'entrada demanen que aquest any se'ls apliqui una bonificació del 75% de les taxes i no només un ajornament fins a l'octubre de l'impost de la terrassa, com ha anunciat el govern municipal. Amb vistes a l'inici de la recuperació demanen, també, poder sumar més taules i cadires a les seves terrasses i ocupar més espai de la via pública per garantir que es compleixen les distàncies mínimes.

La proposta, que ja han posat sobre la taula dels reposables municipals, és que es donin unes directrius clares perquè cada local pugui fer un projecte de terrassa que garanteixi distàncies de pas i que el consistori hauria d'avalar. El govern de comuns i socialistes no hi tanca la porta, conscient que en la fase post covid-19 caldran espais més amplis i que en un primer moment és fàcil que la clientela prefereixi les terrasses que els espais interiors. Els restauradors també demanen revisar la pujada de la taxa de terrasses, que es va aprovar amb les ordenances fiscals, i que titllen de "salvatge".

La idea, com exposen fonts del Gremi, és que s'ajudi el sector en un moment molt delicat i en el qual, apunten, majoritàriament no han trobat complicitats en els propietaris dels locals per negociar baixades de lloguer. Avui mateix, de fet, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, anunciava la posada en marxa d'un servei gratuït de mediació per intentar afavorir aquestes rebaixes. Fins ara, però, el govern municipal no s'ha mostrat partidari d'aprovar rebaixes d'impostos, sinó d'impulsar subvencions per a qui es consideri necessari i no afeblir el sector públic.

Els restauradors no són al pacte de ciutat

Aquest dissabte hi va haver una trobada entre representants dels restauradors i el mateix Collboni i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que va servir per assentar les bases del diàleg. Segons el Gremi, el govern s'obre a parlar de les propostes –"sense línies vermelles"– i s'han donat uns dies per abordar-les i fer un retorn. Els restauradors no participen demà en la primera trobada del pacte de ciutat, en la qual hi haurà representants dels grups polítics del consistori i també organitzacions com els sindicats, Pimec o les universitats, entre d'altres.

La taula, presidida per Colau i Collboni, vol donar un nou impuls a la ciutat després de la greu afectació provocada per l'emergència sanitària. El Gremi sí que està mantenint trobades amb els grups de l'oposició, que fins ara són els que més han recollit el guant de la necessitat de bonificacions o, directament, de condonar l'impost de terrasses d'aquest any. La revisió de la taxa és un dels temes que es posarà sobre la taula a les reunions en què s'ha de refer el pressupost del 2020.