Els restauradors reobren la guerra de les terrasses a Barcelona

La pipa de la pau que els restauradors i l'equip de govern d'Ada Colau es van fumar el juny passat amb la modificació de l'ordenança de terrasses no era, ni de bon tros, definitiva. El conflicte continua latent. I el Gremi de Restauració de Barcelona ha tornat avui a la trinxera amb el suport de PDECat, Cs, el PSC i el PP. Forçaran que es creï una comissió que controli l'aplicació que està fent el govern municipal de la norma. Ho fan perquè l'acusen d'estar actuant de manera "arbitrària" al districte de Ciutat Vella i d'estar ordenant la retirada de moltes més taules de les que l'ordenança permetria. No és el primer cop que els restauradors recelen de la manera com s'aplica la norma a Ciutat Vella – ja ho van fer per denunciar, per exemple, com s'està fent al passeig Joan de Borbó–, però aquest cop ho han fet amb el suport de grups polítics de l'oposició, que és la via que ja van utilitzar, abans de l'acord, per intentar forçar l'aprovació d'una nova ordenança per mitjà d'una iniciativa ciutadana.

El director del Gremi, Roger Pallarols, ha assegurat que en els tres mesos que han passat des que es va donar llum verda als canvis 100 de les 400 terrasses que hi ha al centre de Barcelona ja tenen a sobre algun tipus d'amenaça. Sigui la reducció del nombre de taules i cadires o, directament, l'eliminació. D'aquestes, 75 ja haurien rebut el comunicat que ordena la reducció i en la major part dels casos això significa, segons Pallarols, haver de passar de vuit taules a quatre. Ha destacat, també, que la setmana passada es van reduir deu terrasses al districte i que els etsabliments han acomiadat 18 treballadors. "Lluny de pacificar el conflicte, ens trobem amb una crisi generalitzada a Ciutat Vella", ha avisat, i ha retret a l'alcaldessa i a la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, que estiguin "traint" l'esperit del pacte segellat a l'estiu.

Segons els restauradors, a més, s'està demanant la reducció de terrasses que no ocupen ni el 10% de l'espai lliure disponible, quan, segons el text aprovat, l'ocupació podria arribar al 50%. També argumenten que la retallada s'acarnissa amb Ciutat Vella i no és tan restrictiva en d'altres districtes com l'Eixample. Els restauradors ja van posar el crit al cel quan el projecte de reforma de la Rambla, que es va presentar oficialment el mes passat, recollia una reducció del 22% del nombre de taules, i també denuncien disminucions com les que s'han comunicat en llocs com davant de Santa Maria del Mar o a la plaça de la Catedral. Segons el Gremi, aquesta situació està portant alguns empresaris a reduir plantilles i a patir per la continuïtat dels seus locals.

Els restauradors han trobat el suport de quatre grups de l'oposició per, a més de forçar la nova comissió de seguiment, demanar una reunió conjunta –partits i restauradors– amb Colau perquè doni explicacions per la manera com s'està aplicant l'ordenança. El regidor del PDECat Raimond Blasi ha retret a l'alcaldessa que presidís la foto de l'acord amb el Gremi però, en canvi, eludeixi el lideratge quan hi ha conflicte. Cs ha titllat la "croada" antiterrasses d'incomprensible i el PP ha lamentat que el govern municipal no sigui, asseguren, tan contundent amb activitats il·legals que també ocupen l'espai públic, com el 'top manta'. El PSC ha demanat a Colau que s'assegui amb els restauradors de Ciutat Vella i els expliqui "per què els està fent la vida impossible".

ERC, que no s'ha sumat a l'entesa, ha enviat un comunicat en el qual recorda que la modificació d'ordenança que es va aprovar ja preveia una comissió per fer el seguiment de la norma. El regidor republicà Jordi Coronas ha deixat clar, això sí, que comparteixen moltes de les reivindicacions dels restauradors, però que també hi tenen desacords, com la gestió de l'espai a Santa Maria del Mar. Per això, els insten a reunir-se per parlar-ne.

En via judicial

Sobre l'anunci de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i de l'entitat de persones amb discapacitat ECOM de presentar recursos administratius contra l'ordenança aprovada, el Gremi ha considerat que són només "focs artificials" perquè l'entitat veïnal no va aconseguir sumar les signatures necessàries per promoure la impugnació com a iniciativa ciutadana. Pallarols ha defensat que la normativa s'ajusta a la legalitat i ha dit que si és necessari el Gremi es personarà en el procés judicial. Les entitats, al seu torn, justifiquen la presentació dels recursos perquè asseguren que l' ordenança vulnera la legislació en matèria d'accessibilitat i perquè, a més, diuen que no es van complir els mecanismes de participació ciutadana.