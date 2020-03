Els restauradors de Barcelona demanen deixar de pagar impostos durant sis mesos

El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat aquest divendres les mesures de les administracions en relació als comerços perquè "la caiguda de la facturació als bars i restaurants és irrecuperable", i és per això que considera insuficient l'ajornament d'impostos anunciat pel govern de Pedro Sánchez. En un comunicat demana, en canvi, una carència de sis mesos en el pagament de taxes, lloguers i cànons vinculats a l'activitat econòmica, així com una flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal (ERTOs) per tal de poder reduïr conjunturalment les plantilles. També s'han queixat de la manca de claredat en els comunicats, ja que la reducció de l'aforament en actes públics a un terç "comportaria el tancament de molts locals" que no ho podrien complir.

Al bars ja es perceben la davallada, la por i la incertesa. A El Bitxo i Tosca, a escassos metres del Palau de la Música, ho tenen força clar. "Ja està baixant una mica la clientela, però com que depenem en un 60% de la gent que va al Palau i la programació està cancel·lada, a partir d'ara serà molt pitjor", es ressigna el Daniel, cambrer del Tosca, que creu que "segur" que la davallada costarà el lloc de treball a algun dels companys.

"La propietària ja està mirant el tema de les ajudes i subvencions", reconeix l'Eulàlia, d'El Bitxo, un bar molt petit on "ahir a la nit les dues o tres taules que hi havia estaven parlant del mateix".

Als carrers del voltant, els turistes segueixen fent fotos al Palau i als carrers del barri, però en menor mesura. Travessant el Gòtic fins a la Rambla, el moviment de gent segueix, i qui no la conegui en el seu esplendor diria que està ben plena. Però per a una venedora que treballa en un quiosc de souvenirs (d'aquells on abans hi havia premsa), "la Rambla està buida" i no han venut gairebé res durant el dia. "Ja portem un parell de mesos dolents", explica.

Al mercat de la Boqueria ho confirmen, i el Daniel recorda: "Ja vam perdre molt amb el Mobile World Congress", fira que sembla quedar molt lluny en el temps. Han notat força la caiguda, però no tant perquè les seves feines perillin. "No és greu", rebat un venedor de sucs, que encara pensa que "el problema és més a Itàlia i a la Xina" mentre una altra botiguera li crida amb humor: "No diguis mentides!". Dos botiguers més fan petar la xerrada. "És que ella no vol quedar-se a casa, vol passejar", diu un sobre la seva parella. "Esclar, però si tu no has sortit de casa però qui viu amb tu sí, també et pot contagiar!", li respon l'altre.

"Fins que no tanquin els comerços, no em preocuparé"

Al barri del Raval, les terrasses estan plenes i no tothom comparteix la preocupació. "No penso prendre cap mesura, això és més aviat una excusa per malmetre l'economia", diu el Xavi des d'una, davant la plaça dels Ángels, on ressona el rec-rec dels monopatins amb normalitat. "Jo fins que no tanquin establiments no em preocuparé", completa l'Elena, que seu amb ell.

En alguns establiments, de fet, ja es plantegen que això pot passar. "Poden fer com a Itàlia, que tanquen a les sis, per això estic pensant de fer menjar per emportar", diu el Quim Massó, propietari del Bar Malasang, a l'Eixample Esquerre, i del Bar Cugat, al Dret, que va obrir fa poc. "El restaurant acostuma a estar ple i aquesta nit ja està mig buit, però ens preparem per a una caiguda pitjor", reconeix.

"Just ara que estic amb el crèdit pel segon bar em costarà més aguantar, però els que estiguin començant ara i tinguin molts crèdits ho tindran encara pitjor", assegura. Creu que pot aguantar "com a molt tres mesos" si decau molt el negoci, però recorda que durant la crisi del 2008 "el comercio i el bebercio" es mantenien. Va obrir el bar en aquella època i "potser en comptes de fer tres birres en feien una, però en feien".

Aquesta nit el Quim tenia reservada una taula per a dotze persones i l'hi han cancel·lat, no sap si pel coronavirus. Creu que "tothom s'haurà de sacrificar", tant els empresaris com els treballadors, i també que el mal del cop dependrà de quin tipus d'ajuts doni el govern, "si assumirà les nòmines, si haurem de pagar el lloguer del local íntegre o a mitges amb el propietari, si ens exonerarà d'impostos...". "Si les pimes ho hem d'assumir tot, prendrem molt de mal", afegeix, opinió compartida per altres petits negocis visitats.