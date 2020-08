Els bars i restaurants avisen que el Govern no pot limitar-los l'horari nocturn

El pacte a què van arribar totes les comunitats autònomes amb el ministeri de Sanitat divendres no es quedava només en la prohibició del tabac a la via pública si no es garanteixen distàncies de seguretat, sinó que també afectava l'horari de locals com bars musicals i restaurants. El govern espanyol va recollir en una ordre que el tancament d'aquests establiments serà, per consens de totes les comunitats, a la una de la matinada. Ara la Generalitat ha d'adaptar la normativa perquè entri en vigor, però la patronal de la restauració i l'oci nocturn Fecasarm ha advertit que, en el cas de Catalunya, hi ha una decisió judicial que impedeix el Govern a limitar els horaris de bars, restaurants i guinguetes en 63 municipis, entre els quals Barcelona.

"L'horari d'aquestes activitats està protegit per una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya", ha defensat la patronal Fecasarm en un comunicat. Si la Generalitat dicta una resolució que afecti l'horari "serà nul·la de ple dret i fins i tot podria ser constitutiu de delicte", segueix el comunicat recollit per l'ACN.

Responent sobre aquesta qüestió hores abans, el secretari de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, ha certificat que la voluntat de la Generalitat és harmonitzar els horaris tal com es va pactar amb el ministeri. Però mentre no hi hagi la normativa adaptada i publicada perquè entri en vigor, Argimon ha dit que "preval" el que va dictaminar el TSJC, que va denegar la limitació d'horari fins a la mitjanit per a bars i restaurants, tal com li demanava fa unes setmanes la Generalitat, i va permetre'ls mantenir el seu horari habitual. El Govern havia plantejat el tancament a mitjanit al Segrià, l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Alt Empordà, que a meitats de juliol patien rebrots importants de covid-19.

Argimon, però, ha explicat que la Generalitat ja ha presentat de nou al·legacions davant del TSJC i va confiar que, a la vista de la nova situació amb la normativa que tot l'Estat vol adoptar coordinadament, el tribunal pugui fer "una recapacitació".

La decisió del ministeri de Sanitat també va ser tancar les discoteques i sales arreu d'Espanya, una mesura que ja està en vigor a Catalunya.