Les restriccions als cotxes acceleren els 'park and ride' encallats

És una de les grans assignatures pendents de la mobilitat amb transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els aparcaments dissuasius al costat de les estacions ferroviàries o park and ride apareixen als grans plans d'infraestructures del país des de fa anys, però fins ara han avançat a un ritme molt lent. El Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011-20, per exemple, preveia construir-ne set i ampliar-ne vint més fins a arribar a 23.000 places, però l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha declinat concretar quantes d'aquestes s'han arribat a habilitar ara mateix. Però amb la posada en marxa de mesures com la zona de baixes emissions (ZBE), que impedeix l'entrada dels vehicles més contaminants a Barcelona, els diferents operadors han accelerat els plans per aconseguir places en aparcaments dissuasius.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), per exemple, preveu guanyar 1.500 llocs per a cotxes amb nous aparcaments al costat d'estacions en els pròxims dos anys –enguany ja n'hi ha previstos dos, a Terrassa-Nacions Unides i Sabadell Nord–. I l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es proposa aconseguir 1.500 places més a través d'una aplicació mòbil que reserva llocs per als conductors que es passen al transport públic en els aparcaments ja existents.

Un dels projectes aprovats és generar cent llocs reservats a usuaris del transport públic al pàrquing del centre comercial Llobregat Centre. Una via, aprofitar aquestes instal·lacions privades, que l'Ajuntament de Barcelona no té previst explorar. Després que l'ARA publiqués que el govern de la capital volia posar fi a les places d'aparcament gratuïtes als carrers de la ciutat, l'alcaldessa Ada Colau va defensar que l'alternativa havien de ser aquests grans aparcaments fora dels límits de Barcelona i que ja s'hi treballava amb l'AMB. El govern municipal rebutja la idea d'utilitzar els centres comercials de la ciutat perquè el que es vol és que els conductors facin el canvi al transport públic abans de creuar les rondes. Que ja accedeixin a Barcelona sense el vehicle.

Barcelona acabarà amb els aparcaments gratuïts al carrer

Fins al principi d'aquest 2020, l'AMB disposava de quatre aparcaments en estacions de transport públic on hi havia places reservades per als conductors que fan ús de l'aplicació mòbil dels park and ride: cent places a l'estació de Castelldefels, 64 al costat de la parada del tramvia de Consell Comarcal (Sant Just Desvern), 48 a l'estació de Sant Joan Despí i 33 a la del Papiol. El mes passat se'n van posar en marxa dues més a Cervelló: a l'entrada de Can Guitart, amb unes 25 places, i a Granja Garcia, amb 12 places.

Aquest mes està prevista l'estrena de dues zones més a Cornellà, la del centre comercial i una altra al carrer Sevilla, amb 40 llocs reservats. També s'està treballant amb ajuntaments com el de Sant Boi, Gavà i Viladecans per tancar nous convenis. "L'objectiu és acabar l'any amb unes 500 places reservades", apunta Joan Maria Bigas, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB. A més llarg termini, l'horitzó són les 1.500 places que s'han detectat com a viables després de rastrejar una bossa total de 6.000 llocs d'aparcaments al costat d'estacions.

Més aparcaments contra la contaminació

Aquestes places, a les quals s'accedeix a través de l'aplicació mòbil, impliquen la instal·lació d'unes màquines validadores perquè els usuaris acreditin que han viatjat amb transport públic després de deixar el cotxe i donen dret a 24 hores d'estacionament gratuït. De tots els que ja hi ha en marxa, els que tenen un nivell més alt d'ocupació són el de Castelldefels i Sant Joan Despí, que estan al 100% en hora punta. Habilitar aquestes places és molt més ràpid –i econòmic– que el pla de crear-ne de noves, perquè només cal la senyalització dels llocs reservats i la màquina validadora.

Aparcaments de bicicletes

El director de FGC, Ricard Font, va avançar la setmana passada que en dos anys crearien 1.500 places d'aparcament al costat d'estacions. Els dos primers espais seran a Terrassa-Nacions Unides (200 places) i a Sabadell Nord (350). I de cara a l'any que ve se'n preveuen a Sant Joan, Martorell i Quatre Camins, on s'haurà de decidir si les places són gratuïtes per als usuaris de transport públic. També es vol arribar a tenir 4.000 espais tancats per a bicicletes. Un pla que també recull Renfe, que fins al 2023 vol afegir 2.000 estacionaments en forma de U invertida per a bicis en diferents estacions. Pel que fa a aparcaments dissuasius, la companyia assegura que en té més d'una cinquantena en estacions de Rodalies i que continua desplegant el pla previst, tot i que no dona detalls d'actuacions, calendari ni pressupost.