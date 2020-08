Comença la pròrroga de 15 dies de les restriccions a l'àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns la pròrroga de 15 dies de les restriccions per frenar el covid-19 als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià i la Noguera, on continuen prohibides les reunions de més de 10 persones i limitats els aforaments als establiments públics. Amb la publicació de dues noves resolucions del departament de Salut, que han entrat en vigor avui, han quedat prorrogades "les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia", informa Efe.

Les ciutats de l'àrea metropolitana amb restriccions són Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. Al Segrià i la Noguera, els municipis on s'apliquen mesures són els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió i Vallfogona de Balaguer. Les restriccions també afecten les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

Entre les mesures, es manté en vigor la recomanació de no sortir del domicili si no és per treballar, comprar o una altra qüestió ineludible, "sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes", com l'ús de mascareta, rentar-se les mans i mantenir la distància física. Les restriccions, que inclouen l'obligació de les empreses de facilitar totes les mesures d'higiene, de protecció i de teletreball si és possible, continuen amb la limitació de la capacitat màxima de qualsevol establiment a l'equivalent a 2,5 metres quadrats per persona. Continuen prohibides "les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic", mentre que els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres es mantenen limitats al 33% de l'aforament.

Actes culturals i esportius al 50%

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no s'hi permet el consum ni d'aliments ni de begudes. Pel que fa als actes culturals, recreatius i esportius, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions, es poden celebrar tant en recintes estables -com teatres, cinemes, carpes de circ o similars- com a l'aire lliure, en espais públics habilitats per a espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la seva capacitat i que es compleixen les condicions sanitàries. Les biblioteques, arxius, museus i monuments poden obrir. Les activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius -com piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils- i activitats esportives -com gimnasos i instal·lacions esportives- es poden dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament.

Les activitats d'hostaleria i restauració segueixen amb l'aforament limitat a l'interior dels establiments al 50% i amb el consum sempre en taules, mentre que a les terrasses l'aforament és el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules. Als hotels, l'aforament dels espais comuns es manté limitat al 50% de l'autoritzat. Continuen les activitats de casals i colònies d'estiu, que han de complir els protocols de prevenció. Totes les mesures es mantenen fins al 31 d'agost als municipis esmentats.