Les restriccions agreugen la difícil convivència de cotxes i bicis a Collserola

Grups de tres, quatre i fins a sis ciclistes a banda i banda de la carretera. Cotxes en processó i cues de més de 15 vehicles. Avançaments impossibles (i insegurs) entre revolts, pel mig de la calçada, amb ciclistes a banda i banda en els dos sentits de la marxa, i fent la maniobra a molt poca distància de les bicicletes. Són només algunes de les escenes que es van succeir diumenge de la setmana passada a la carretera de Vallvidrera -entre les Planes i el mirador- i que, des del desconfinament del juny, són cada cop més habituals. “Vam trobar famílies de ciclistes, no pas professionals, fins i tot empenyent la bicicleta en trams del parc que són estrets i clarament per anar a peu”, explica Ivan Rodríguez, que admet que ell també va decidir fugir de l’asfalt aquell cap de setmana. “Normalment hauria marxat de Barcelona, però ara no podem”, al·lega.

El fet és que el confinament perimetral municipal dels caps de setmana ha omplert la zona de Collserola de visitants igual que al juny. Un dels punts amb més trànsit rodat és la carretera de Vallvidera. “Ha sigut espectacular, no l’havia vist mai així”, assegura Carles Benito, president del Bicicleta Club de Catalunya (BACC). “Ara més gent que mai agafa la bici, i és normal que, amb el confinament perimetral, sortim a esbargir-nos allà on podem”, afegeix. Benito diu que “en general” la convivència és bona però que hi ha “un problema greu” de coneixement de les normatives. “Hi ha manca de comprensió de com ens hem de comportar tots al volant”, reconeix. “Trobem a faltar patrulles de policia, això solucionaria moltes coses”, lamenta. Benito indica que n’han vist algunes a tocar de l’Observatori Fabra però que “hi ha moltes cruïlles perilloses que no es controlen”.

El titular de la carretera és la Diputació de Barcelona, des d’on s’explica a l’ARA que no descarten “adoptar noves mesures de senyalització” o reductors de velocitat per garantir la seguretat a la zona. “En som els gestors, però en qualsevol actuació ens cenyim al que marca la normativa o al que ens indiquen des de Trànsit”, apunten els portaveus de l’ens. Per ara, no hi ha cap mesura concretada ni programada.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona matisa que no ha rebut un increment de les incidències. Fins ara la Guàrdia Urbana no ha fet cap intervenció de trànsit, però, en canvi, “sí que han desallotjat diverses vegades en els últims caps de setmana la zona del mirador, perquè s’hi registraven aglomeracions” no permeses per les actuals restriccions, apunten fonts municipals.

Petició de control i canvi d’usos

“La inacció o la indiferència de les administracions són un problema: quan hi hagi un accident aleshores tothom assenyalarà tothom”, adverteix Benito des del BACC, que afegeix que “la situació es resoldria fàcilment amb una patrulla als accessos de la carretera que informés els conductors dels drets i deures i de la situació de congestió actual”. L’associació de ciclistes també planteja un debat més de fons: repensar un canvi d’usos, “també per qüestions climàtiques”, que limiti d’alguna manera el vehicle privat a la vora d’un pulmó verd com és el Parc de Collserola i aposti per “potenciar els transports sostenibles”, en la línia del que ja estan fent altres països europeus.