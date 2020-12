Els experts critiquen que les restriccions per Cap d’Any són “insuficients” i demanen endurir-les

Tot i la tendència a l’alça de la pressió hospitalària i les demandes de diferents experts d'endurir les restriccions per Cap d'Any, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha defensat les restriccions ja imposades per l’executiu català abans de les festes de Nadal i ha assegurat que són les més restrictives de l'Estat. Avui, Salut ha notificat 3.000 nous casos de coronavirus –la pitjor xifra des de l'11 de novembre– i 58 defuncions més que ahir i, a escala estatal, només aquest dimarts, s’han registrat 330 defuncions i 14.089 nous contagis. En aquest context, els experts, des del punt de vista sanitari, coincideixen que les mesures de l'executiu català per Cap d'Any són insuficients.

Ja hi ha dades que indiquen que les restriccions que van entrar en vigor abans de Nadal no són suficients Enric Álvarez Lacalle Investigador del Biocom

"Pel ritme de creixement del nombre de casos s’hauria de reduir la transmissió en un percentatge molt més elevat que en les mesures extres que es van imposar abans de Nadal", remarca el professor de la UPC i membre del grup de recerca Biocom Enric Álvarez Lacalle, que creu que "aquesta setmana s’acabarà de confirmar, però ja hi ha dades que ens indiquen que no són suficients".

Tot i que l’epidemiòleg Quique Bassat considera que encara és aviat per valorar les conseqüències de les mesures que van entrar en vigor abans de les festes, remarca, en la mateixa línia que Álvarez Lacalle, que "partim d’una base de nombre de casos de covid elevada en què s’afegiran els dels dies de Nadal". A més, durant aquestes dates, apunta Bassat, s’ha de tenir en compte que "la gent es troba més que en altres èpoques i fa activitats de risc pel que fa a la transmissió del covid, fet que aguditzarà encara més la situació". Álvarez Lacalle també explica: "Si es comparen els resultats de les mesures que han pres altres països que es troben en una situació similar a la de Catalunya, veiem que les restriccions del Govern es queden curtes".

Estic a favor de la responsabilitat i el compromís individual, però s’ha de reforçar amb mesures imposades pel Govern Antoni Trilla Cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic

L’investigador de la URV Àlex Arenas va un pas més enllà i assegura que les mesures són "absolutament" insuficients en una situació sanitària tan complicada. "No podem badar ni un minut, les previsions per al gener són molt dolentes, però les podem millorar una mica", diu Arenas, que subratlla que "s’han d’evitar sí o sí les interaccions socials". L’infectòleg Oriol Mitjà també s’ha mostrat contundent a través de Twitter: "Amb 14.000 casos setmanals, la Rt a 1.2 i tres caps de setmana consecutius, la tercera onada es desbocarà per arribar als pics del novembre".

"No n’hi ha prou amb recomanacions"

El cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, diu que "està molt bé" que el Govern recomani reduir al mínim els contactes i la mobilitat, però "no n’hi ha prou". "No podem deixar que una minoria que no fa les coses bé descompensi la situació. Estic a favor de la responsabilitat i el compromís individual, però s’ha de reforçar amb mesures imposades pel Govern", critica Trilla, que, d’altra banda, remarca que és conscient que hi ha altres factors, com l’econòmic, el social o el moral, que se li escapen de les mans i que el Govern també ha de tenir en compte.

És de sentit comú: cada dia que passa sense fer res, són setmanes de més que haurem de passar-ho malament Quique Bassat Epidemiòleg

Tots els experts consultats mantenen l’esperança –alguns amb més escepticisme que altres– que el Govern rectifiqui. "Confio molt en el sentit comú i, si no ho revisen, espero que ho justifiquin", diu Trilla. En canvi, Arenas es mostra menys optimista: "Encara hi ha temps per imposar més restriccions, però el Govern ha superat el meu enteniment. Sé que coneixen la situació tan bé com jo, però no entenc el que han decidit". "Comprenc que es volgués salvar Nadal i Sant Esteve –afegeix Bassat– i es fes una excepció, però no es pot fer amb Cap d’Any, s’han de prendre decisions impopulars. És de sentit comú: cada dia que passa sense fer res, són setmanes de més que haurem de passar-ho malament".