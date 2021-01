Unes restriccions "insuficients" que podrien abocar a nous confinaments

El confinament municipal i les restriccions al comerç, que entraran en vigor avui, seran només les primeres mesures de l’any. Els experts consultats per l’ARA consideren que són restriccions laxes i que, a més, arriben tard, a banda que encara ha d’arribar el pitjor: els ingressos dels contagis que s’hagin produït durant les festes de Nadal. Els hem fet les següents preguntes:

Les restriccions són suficients? Acabarem aplicant un nou confinament total? Com influeix el context expansiu actual en la campanya de vacunació?

Sílvia de Sanjosé, epidemiòloga i presidenta del GCMSC

“La vacunació és l’única esperança que tenim”

Han pres mesures i això és el que compta, perquè està augmentant molt la circulació del virus i qualsevol restricció de la mobilitat és benvinguda. Si són mesures suficients o no caldrà monitoritzar-ho amb els dies.

Dependrà de si som capaços de frenar la transmissió. El Govern ha sigut magnànim amb aquestes restriccions i és probable que això ho paguem car.

Quan hi ha tanta gent infectada, podem estar vacunant gent que ja està contagiada o que es contagiarà abans que la vacuna faci efecte, i això li restarà impacte. Ara bé, això no vol dir que el Govern hagi d’esperar per vacunar: està bé que l’estratègia sigui posar el màxim de vacunes, perquè és l’única esperança que tenim. I si entre la primera i la segona dosi hi ha restriccions de mobilitat, millor, perquè potser tindrem un impacte més ràpid de la vacunació.

Àlex Arenas, físic i investigador de la URV

“Haurem de trepitjar el fre del confinament total”

Donada la gravetat de les dades, les mesures són insuficients i no s’entén que s’apliquin a partir d’avui. La situació era crítica i va d’hores: els índexs estan disparats, els contagis augmenten i també creix la positivitat, cosa que vol dir que estem trobant pocs casos. Això ens deixa en una situació molt arriscada perquè no partim de zero, sinó que ja venim d’una situació difícil als hospitals i es podria col·lapsar el sistema sanitari. Les mesures s’han quedat curtes, però el problema és que ja vam avisar que els tancaments no haurien de ser així, que el pont de desembre era molt perillós i el mateix per Nadal. Arrosseguem una mala gestió que ens perjudica moltíssim. Anem sempre a destemps.

Anem tan tard que haurem de trepitjar el fre del confinament total. Tenim molt poc marge a les UCI i el creixement de la corba és exagerat. No hem reduït la socialització per Nadal, i això ens passarà una factura molt cara.

Influeix negativament: perquè una campanya tingui èxit necessita una baixa incidència del virus. La situació actual és la que no es voldria mai en un escenari de vacunació, i per això és tan urgent que s’acceleri al màxim, les 24 hores del dia, amb torns, oberta a tothom. Com més correm, abans ens en sortirem, però no sembla que la campanya s’hagi preparat gaire bé.

Daniel López Codina, investigador del grup de recerca en biologia computacional de la UPC

“El confinament total no és immediat però hi ha l’amenaça”

Si ens fixem només en la dinàmica epidemiològica, clarament són mesures insuficients. Però a l’altre costat de la balança hi ha els efectes socials i econòmics, que són molt durs. Trobar l’equilibri és molt difícil i hem de tenir respecte per les restriccions, malgrat que s’haurien d’haver aplicat abans. Hem salvat l’economia de Nadal, però ara ens sortirà molt car.

El confinament total no és immediat, però l’amenaça és clara. En els propers dies la situació seguirà empitjorant perquè veurem els efectes de les festes, i quan passin 10 o 14 dies a partir del dia 7 haurem de veure si hem frenat la corba. I si no la frenem, no quedarà cap altra opció que el que han aplicat a Londres, i fer-ho com abans millor, perquè si no el nostre sistema hospitalari no ho podrà suportar.

Hem de seguir vacunant de la millor manera i al ritme més alt possible. Si esperem que baixi la incidència del virus no vacunarem fins a la tardor.