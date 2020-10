La segona onada del covid genera una dispersió de restriccions a Espanya

“A hores d’ara tothom sap com es transmet el coronavirus”, va advertir ahir Fernando Simón, que va afegir: “Més enllà del que pugui forçar la justícia, jo apel·lo a la consciència i la responsabilitat dels ciutadans, que saben perfectament quines mesures de protecció s’han d’aplicar per no posar en risc altres ciutadans ni posar-se en risc ells mateixos”. Aquesta és la clara resposta que va llançar el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències del ministeri de Sanitat després de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) havia tombat les restriccions del confinament proposades pel govern espanyol.

“[El TSJM] no ho anul·la tot, sinó que el que diu és que la base jurídica amb la qual s’han demanat les mesures no és l’adequada, i desconec si això es pot recórrer, se m’escapa”, va admetre Simón. En qualsevol cas, el coordinador de l’evolució de la pandèmia va recordar que ni la Comunitat de Madrid ni Espanya en conjunt estan en una situació favorable i va afirmar que cal “reduir com sigui la mobilitat”. “L’eina que es faci servir per aplicar aquesta reducció no és la meva competència -va seguir Simón-. Una via pot ser l’estat d’alarma, però no és la única”, va aclarir.

Pel que fa a les dades, Simón ha recordat que actualment la Comunitat de Madrid ja reporta el 31% dels nous casos de contagis de tot l’Estat. El ministeri de Sanitat va notificar ahir 12.423 casos més de coronavirus, dels quals més de 5.500 es van detectar en les últimes 24 hores. Ara la xifra total de contagis des que va començar la pandèmia se situa en 848.324 casos i la de morts en 32.688. Les dades de Sanitat mostren com Madrid lidera ara els contagis tot i que tendeix a estabilitzar-se. La segueixen, tot i que molt de lluny, Andalusia, amb 444 casos nous per cada 100.000 habitants, el País Basc, amb 438 casos, i l’Aragó, amb 433.

Restriccions arreu del territori

Actualment fins a 27 localitats de 9 comunitats autònomes tornen a estar sota confinaments perimetrals o selectius -haurien sigut 37 zones si el TSJM no hagués anul·lat ahir el confinament de la comunitat de Madrid-, que afecten més d’un milió de persones, segons dades del ministeri de Sanitat. L’última comunitat a actuar ha sigut Galícia. Des d’aquest dimecres Ourense i Barbadás estan confinats de manera perimetral perquè ja arriben als 417 casos per cada 100.000 habitants. “És una bomba vírica”, alertava el govern de la Xunta.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va avançar ahir que hi ha tres comunitats que també estan sota la lupa. Són Navarra i les dues Castelles. En el primer dels casos, la comunitat ha decidit confinar fins a quatre municipis. Mentrestant, a Castella i Lleó s’incrementa la llista de municipis confinats de nou. A Castella-la Manxa s’han confinat tres municipis. Andalusia, València, Extremadura o Aragó també tenen confinaments puntuals.

A més, a Espanya hi ha 19 localitats que han aprovat retrocedir de fase, fins a l’estadi de l’abril. També hi ha 473 municipis amb restriccions que afecten l’hostaleria i les trobades en espais públics i privats. La segona onada deixa, doncs, un mapa heterogeni de zones afectades i només dues comunitats lliures de restriccions: Astúries i Cantàbria. Però les alarmes estan enceses a la seu del ministeri: “No n’hi ha prou amb mantenir-nos a l’altiplà, hem de doblegar la corba”, va advertir ahir el ministre Illa.

Espanya, entre els tres països amb més morts d’Europa

Espanya ja és el tercer país d’Europa amb més morts per covid-19, segons dades de la universitat nord-americana Johns Hopkins (JHU), que les xifra en un total de 32.562. En la classificació mundial, l’Estat se situa en vuitè lloc i ja supera França, que comptabilitza 32.463 morts pel coronavirus. Està per sota del Regne Unit, on han mort 42.605 persones, i d’Itàlia, que ha comptabilitzat 36.061 morts. Si el rànquing es mesura en funció del nombre de contagis, aleshores Espanya lidera a Europa, amb gairebé 836.000 casos, i és el setè país amb més contagis a nivell mundial. En termes generals, el llistat de la JHU el segueixen liderant els Estats Units, tant en nombre de morts com en xifra de contagis. El segueixen el Brasil i l’Índia.