Dotze hores de retards a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies

Nou matí caòtic a Rodalies. Una avaria al sistema de senyalització d'Adif a l'estació de Montcada Bifurcació (Vallès Occidental) a primera hora del matí ha provocat retards de fins a 60 minuts en els serveis de les línies R3 (amb destinació a Manresa), R4 (cap a la Tor de Querol) i R7 (direcció Cerdanyola de Vallès). La circulació de trens s'havia de restablir a mig matí, segons les previsions de Renfe, però la circulació no s'ha normalitzat fins a les set de la tarda, dotze hores després de l'avaria. Tot i que no s'ha interromput el servei dels trens, sí que se n'ha alentit el pas d'aquests, perquè s'ha hagut d'autoritzar la circulació dels combois un per un.

Els problemes han començat minuts abans de les set del matí. La fallada tècnica del sistema de senyalització en aquest punt ha limitat la capacitat de l'estació de Montcada i Reixac i el servei s'ha hagut de canalitzar per una sola via.

Fonts d'Adif, l'empresa pública espanyola que gestiona la infraestructura, han informat que l'avaria s'ha solucionat totalment cap a les 10:40 hores, però que el fet que els combois únicament circulessin per una via ha fet que s'anessin encadenant retards al llarg del dia. Renfe ha explicat en un comunicat que els tècnics han començat les tasques de reparació "immediatament" i que, cap a les vuit del matí, la incidència estava resolta parcialment.

L'operadora confiava que les freqüències de pas s'anirien recuperant progressivament amb el pas de les hores: la prioritat dels treballs tècnics –assenyalaven– era evitar l'acumulació de retards. Les demores, però, s'han allargat 12 hores: si a les set del matí se superaven els 60 minuts d'espera, a les set de la tarda els retards encara eren de 15 minuts.

Renfe ha assegurat que els clients havien estat informats puntualment de l'evolució de la incidència a través dels seus canals de comunicació i atenció al client habituals. Amb tot, les cues per reclamar la devolució de l'import del bitllet de tren han estat una constant en els punts de l'empresa ferroviària situats a les estacions més freqüentades, com ara Catalunya.

La de Montcada Bifurcació és la segona avaria en el sistema de senyalitzacions dels trens de Rodalies de Catalunya que es registra en dos dies consecutius: dijous se'n va produir una de semblant, tot i que de només 20 minuts de retards, al túnel entre les estacions de Sants i Catalunya.