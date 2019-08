Reparada l'avaria que ha produït retards d'una hora i mitja en set línies de Renfe

L'avaria a les instal·lacions de l'estació de Barcelona-Sants que ha provocat retards d'una hora i mitja des de primera hora d'aquest divendres al matí ha quedat reparada a les quatre de la tarda, segons ha informat Renfe. La incidència, que ha paralitzat les línies R2 Sud, R2 Nord, R11, R13, R14, R15 i R16, ha afectat uns 250 trens i més de 100.000 viatgers.

Els tècnics de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) han donat per reparada l'avaria que s'ha originat a la zona de vies que comunica l'estació de Sants amb el Passeig de Gràcia, que ha provocat durant tot el matí retards de fins a 90 minuts en les línies de rodalia.

"Els trens poden estar-se aturats més temps de l'habitual quan s'acosten al punt de la incidència", han avançat des de Rodalies. Una de les afectades per l'avaria de Sants, la Carla, confirma des de l'estació del Clot que els tren estan arribant amb una hora de retard. Com a usuària regular del servei de Rodalies, puntualitza, però, que el problema amb què s'ha trobat en aquesta ocasió és que els trens s'estan aturant "molta més estona del que és habitual" a cada estació.

"I és desesperant, clar", reconeix en declaracions al diari ARA aquesta veïna de Cardedeu. Entre els viatgers, diu que l'ambient és de "resignació" malgrat que, com que és agost, les aglomeracions no estan sent tan grans aquesta vegada: "La gent truca a la família o la feina dient-los que no hi ha informació concreta i quan baixen a l'estació van a fer cua per reclamar l'import del bitllet i obtenir el justificant per a la feina", explica.

A l'espera de conèixer més detalls de l'avaria, la Carla denuncia la poca informació que Renfe transmet als usuaris en aquests casos. Aquest divendres, explica, ha estat el maquinista qui els anava informant de les afectacions, però assegura que, com passa habitualment, els donava indicacions "molt poc concretes". Sigui com sigui, en situacions com aquesta, a aquesta usuària només li queda carregar-se de paciència. Diu que no té cap altra opció de transport: "No em plantejo anar a treballar en cotxe", afirma.

La incidència de Sants s'ha produït a les 6.30 hores a la zona de vies direcció Passeig de Gràcia i diversos tècnics d'Adif, la companyia pública gestora de la xarxa ferroviària, s'han desplaçat fins al lloc per reparar-la.

Una segona avaria a Tarragona

Una segona avaria a Tarragona també ha afegit complicacions a la circulació de la xarxa ferroviària. Segons han informat des de Renfe, aquesta matí també s'ha produït una avaria entre les estacions de Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant, a la línia R16, al Baix Camp. En aquest cas, ha estat la falta de subministrament elèctric el que ha provocat que l a circulació de trens s'hagi interromput des de les 8.30 hores fins passades les 10 entre aquestes dues estacions. Com a conseqüència d'això dos trens han quedat aturats a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència ha afectat els trens de la línia R16 i de llarga distància del Corredor Mediterrani i s'ha gestionat amb un servei alternatiu per carretera entre Cambrils i Vandellòs. Aquest segon incident, però, ha estat corregit a les 13:20 hores.