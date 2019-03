El retrobament de dues nenes adoptades al mateix orfenat fa 17 anys

Sara Danyaou va sentir la necessitat de trobar l’únic record que conserva del seu passat a la Xina: una nena de 5 anys que li feia de germana gran a l’orfenat on van conviure, a Huabei. La nena es feia càrrec d’ella quan era un nadó de només onze mesos i no se separaven mai. Tot i que les van adoptar en el mateix moment, el 2001 a Wuhan, la nena va arribar a demanar als pares adoptius de la Sara que l’adoptessin també a ella per estar juntes, i la separació a l'aeroport va ser traumàtica. Ho va explicar en un fil de Twitter viral amb més de 90.000 retuits amb el qual va iniciar una cerca que va donar fruits.

Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir. Abajo explico quién es pic.twitter.com/0ydZFJzSo7 — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de març de 2019

17 anys més tard, la Sara ha trobat aquella nena a Madrid. Es diu Alejandra.

No sé ni cómo deciros esto porque sé que hay mucha expectación, pero lo hemos conseguido. Gracias a todxs por todo lo que habéis hecho por mí durante estos días y gracias por todo el apoyo. Después de 17 años ya estamos juntas otra vez 💙 (Se llama Alejandra) pic.twitter.com/nniuWwnHJF — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 27 de març de 2019

La Sara va pensar que Twitter podia ser l'eina per aconseguir trobar-la, però el cert és que va ser el seu pare que, quan va veure que la seva filla tenia la necessitat de retrobar-se amb el seu passat, va buscar el contacte dels pares de l'Alejandra, segons explica la Sara en diversos mitjans. Durant els primers anys de l'adopció havien mantingut el contacte per si de grans volien recuperar la relació, però després es van distanciar.

L'emotiu retrobament ha tingut molta difusió als mitjans i la Sara ha penjat una foto a Twitter amb un missatge en què celebra que estan "juntes una altra vegada".