La revetlla de Sant Joan, un pic curt i brutal de contaminació

La nit de Sant Joan és especial, i això ho perceben fins i tot algunes estacions de contaminació. En grans ciutats és fàcil veure una espècie de boirina als carrers, un tel que acompanya l’olor del foc i de la pólvora cremada de la revetlla. La gran concentració de coets, petards i fogueres fa que els nivells de partícules en grans ciutats es disparin com no passa gairebé en cap altre moment de l’any. Segons l’ambientòleg i investigador del CSIC Xavier Querol, aquesta boirina és sobretot nitrat de potassi i sulfat de potassi. També metalls que s’afegeixen als coets i altres artefactes pirotècnics per donar color.

Les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) posen de manifest fins a quin punt pot ser exagerat aquest augment de partícules PM10 durant els moments àlgids de la nit. L’estació de mesura de l’Eixample, ubicada a la cruïlla del carrer Urgell amb l’avinguda Roma, registra habitualment nivells que s’acosten als 500 ug/m 3 d’aire durant la nit de la revetlla, uns pics que són més de 18 vegades superiors a la mitjana de l’estació. Amb dades dels últims set anys, de les deu hores en què les concentracions de partícules PM10 han sigut més altes en aquest punt, set corresponen a la nit de Sant Joan i dues més pertanyen al cap de setmana del 3 i 4 d’octubre del 2015, que coincideix amb la festa major de l’Esquerra de l’Eixample, de manera que és probable que siguin també pics relacionats amb pirotècnia. Les dades de ciutats com Terrassa i Tarragona revelen que en ciutats més petites els pics de partícules són menys importants, però també perceptibles.

Un estudi fet el 2003 al Regne Unit va determinar que al cap de l’any entre un 6% i un 7% de les emissions de metalls com el coure i el magnesi estaven relacionades amb pirotècnia i castells de focs. Segons Xavier Querol, aquest pic breu no és un problema greu de contaminació per a la població en general, però nivells tan alts de partícules sí que poden arribar a generar complicacions de salut en persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars. En un estudi publicat amb diversos col·legues fa deu anys basat en dades de Girona, ja alertaven que entre el 22 i el 23 de juny els nivells de partícules fines (PM2,5) es multiplicaven per dos a causa de la revetlla i que canvis d’aquest estil podien arribar a alterar l’activitat del cor o dels pulmons.