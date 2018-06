Tot a punt per a la revetlla de Sant Joan

Una cinquantena de fogueres a Barcelona i mig miler arreu de Catalunya estan previstes per celebrar la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Els serveis de seguretat, el transport i la vigilància s'han reforçat de cara a la nit de dissabte, i tant el Govern com els diferents cossos de seguretat han apel·lat a la prudència dels ciutadans a l'hora d'encarar la celebració, que és el tret de sortida oficial de l'estiu.

A Barcelona, on hi haurà 112 casetes de venda de petards i 50 fogueres populars autoritzades, el cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers, Hèctor Carmona, ha demanat sentit comú i ha recordat que "és el més simple, però també el més efectiu". De la mateixa manera, ha anunciat el reforç de la mateixa unitat a l’àrea barcelonina per assistir possibles incidents durant la revetlla, així com els operadors del servei de telefonia del 080 i el Centre de Gestió d’Emergències (CGE). També ha anunciat que s’intensificarà el servei i la coordinació a la Guàrdia Urbana, la resta de bombers de Catalunya, els serveis forestals i els Mossos d’Esquadra.

El departament d'Agricultura ha demanat “prudència i màxima col·laboració ciutadana” per evitar incendis forestals causats per una incorrecta ubicació de les fogueres o per un ús imprudent del material pirotècnic. Per aconseguir-ho, ha recordat que està prohibit “llançar coets, globus, focs artificials o altres artefactes” en un radi inferior a 500 metres dels terrenys forestals, una advertència a la qual s’ha sumat Carmona, que ha matisat que tirar petards en “carrers estrets i espais tancats com el clavegueram” pot semblar divertit però suposa un alt risc d’esdevenir “un problema seriós”.

Les platges, que a la capital catalana tornen a ser el gran atractiu després que reunissin 61.000 persones l’any passat, rebran un tractament de residus especial. Per primer cop se separaran els envasos de la resta de la brossa a les platges del Bogatell i Nova Icària gràcies al dispositiu de neteja que ha preparat l’ajuntament barceloní, amb 308 operaris, 51 vehicles i el desplegament de noves papereres dedicades als envasos arreu de la costa. L’operatiu posterior per deixar les platges en un estat correcte per als banyistes s’iniciarà les 06.30 h i s’estendrà fins a les 10.00 h. A la resta de la ciutat també es destinarà una equip extraordinari per recuperar la normalitat a l’espai públic ràpidament.

Operació sortida

Pel que fa al transport, uns 515.000 vehicles iniciaran aquesta tarda l’operació sortida, que suposa l'arrencada de la mobilitat d’estiu. Els principals destins està previst que siguin la Costa Brava i la Costa Daurada. L'escapada per la revetlla de Sant Joan coincideix enguany amb l’inici de les vacances escolars i l’obertura dels Jocs del Mediterrani a Tarragona.

Segons les estimacions del Servei Català de Trànsit, la sortida del mig milió de cotxes –un 15% més que el 2017– es repartirà entre aquest divendres a la tarda i el matí de dissabte, amb retencions previstes en punts clau com l’AP-7 nord, entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès; la C-32 nord, a Mataró, i l'AP-7 nord, a Maçanet de la Selva, en la seva connexió amb la C-35.

El transport públic a la ciutat de Barcelona estarà actiu durant tota la nit de la revetlla i el servei de Rodalies per visitar la costa també s'ha reforçat. El servei de Renfe ha incrementat la seva oferta en 10.500 places addicionals, que s’aplicaran la nit de dissabte i la matinada de diumenge. Els trajectes en què s’ampliarà principalment el volum del transport seran els que cobreixen les comarques del Garraf, el Maresme i la Costa Brava. Per tant, quedaran reforçades la línia R2 sud i la R1, que necessitarà la circulació de trens amb doble composició.