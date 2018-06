Tres dels investigats per violar una noia a Molins de Rei van al·legar haver mantingut relacions consentides amb ella

Tres dels sis homes investigats per agredir sexualment una noia a la sortida d'una discoteca de Molins de Rei el passat 19 de maig han al·legat davant de la jutge que van mantenir relacions sexuals amb ella però que van ser consentides, segons ha pogut saber l’ARA. Fonts properes a la investigació consultades per aquest diari asseguren que els altres tres investigats van negar qualsevol relació amb els fets. La titular del jutjat d’instrucció 1 de Sant Boi de Llobregat els ha deixat en llibertat amb càrrecs però els ha intervingut el telèfon mòbil per buscar imatges o converses relacionades amb els fets.

La jutge els va interrogar la setmana passada i va acordar les mesures cautelars que li havia demanat la fiscalia: els va prohibir comunicar-se i acostar-se a la víctima –que és major d'edat–, els va retirar el passaport i a cinc els va ordenar que es presentessin periòdicament als jutjats.

Segons la versió de la noia, el grup la va abordar i la van ficar al maleter d'un cotxe, i després la van agredir sexualment. Després de l'agressió, van abandonar la víctima a l'aparcament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sant Boi de Llobregat. Segons ha pogut saber l'ARA, ni la víctima ni els arrestats són de Molins de Rei, tot i haver començat l'agressió al municipi del Baix Llobregat.

Segons el relat de la víctima, no sap quin va ser el recorregut que van seguir després que la fiquessin al maleter. Va arribar a l'Hospital de Sant Boi amb la roba trencada i molt angoixada. Al centre li van fer una exploració i van constatar que havia sigut agredida sexualment.

De moment els investigadors han revisat també les ubicacions dels telèfons mòbils dels investigats. Segons les mateixes fonts consultades per l’ARA, aquestes comprovacions han situat un dels sis investigats lluny de la posició on es va produir la suposada agressió sexual. De moment però continua com a investigat i s’estan portant a terme noves proves per esclarir els fets.