El Síndic critica "l'oportunitat perduda" de la Sareb per garantir el dret a l'habitatge

Estirada d'orelles del Síndic de Greuges a les administracions en la lluita per al dret a l'habitatge. El defensor del poble, Rafael Ribó, ha retret aquest dimecres al Govern i a l'Estat que la Sareb, l'anomenat 'banc dolent', ha estat una "oportunitat perduda" per ajudar a pal·liar la crisi habitacional que pateix el país, i ha reclamat que es prenguin mesures per contribuir a fer efectiu el dret a un habitatge digne.

En aquest sentit, el Síndic veu "inacceptable" que tot i tenir el dret d'ús de tanteig i retracta en l’adquisició d’habitatges, la compra d'immobles per part de la Generalitat ha estat insuficient. De fet, el govern català ha comprat fins ara només 543 habitatges pel sistema de tanteig i retracta, malgrat tenir dret de compra preferent sobre 2.000 pisos buits en mans dels bancs. En la mateixa línia han advertit que el Govern de l'Estat hauria d’emprendre les mesures legals pertinents per garantir que la SAREB cedeixi almenys un 30% del seus habitatges a lloguer social.

Així ho explica en l'informe presentat aquest dimecres al Parlament de Catalunya, on Ribó ha esta crític amb el paper de l'administració catalana i ha assenyalat que "hauria de tenir un paper més actiu en la compra d’immobles afectats en processos d’execució hipotecària". També ha demanat que s'agilitzi el procés actual d’adjudicació d’habitatges i que s’adoptin mesures preventives amb coordinació amb els serveis socials per evitar situacions d’emergència.

Una altra proposta és incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge, atesa la insuficient inversió actual.El Síndic tambçe suggereix que s’estableixin mesures de protecció dels drets dels arrendataris i dels propietaris d’habitatges, i que s’impulsi la promoció d’habitatges de protecció oficial.

Els casos d'ocupació per necessitat

Pel que fa als casos d’ocupació sense autorització d’immobles de titularitat privada, el Síndic considera que si es tracta d’una situació d’ocupació "per raons de necessitat que ha estat desatesa per l’Administració", les administracions públiques i les companyies subministradores haurien de signar un protocol que garantís l’accés als subministraments en condicions de seguretat i amb caràcter provisional, mentre no es resolgui la situació d’exclusió residencial de manera definitiva, i també la seguretat jurídica a les empreses subministradores.

En aquest sentit, el Síndic ha reiterat la necessitat d'establir un protocol d'actuació entre jutjats i administracions que garanteixi que, davant un desnonament, no s'efectuí una pèrdua de l'habitatge durant un termini de dos mesos per poder garantir el reallotjament de les persones afectades.