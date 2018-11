El risc de ser hospitalitzada per grip és fins a set vegades més gran durant l'embaràs

Durant l'embaràs el cos de la dona experimenta una sèrie de canvis fisiològics que la fan més propensa a patir complicacions en la seva salut: augmenta la freqüència cardíaca, disminueix la capacitat pulmonar, es produeix una immunodeficiència relacionada amb les alteracions hormonals... Per això, durant l'embaràs, si la dona pateix una grip el risc de complicacions com la pneumònia bacteriana o vírica és més elevat. Ara, però, l'hospital de la Vall d'Hebron ha posat xifres a aquesta vulnerabilitat. Després d'analitzar més de 200.000 casos, ha conclòs que el risc de ser hospitalitzada per grip és entre quatre i set vegades més gran en les embarassades que en les dones que no ho estan. I que, en aquestes circumstàncies, les possibilitats de ser visitada al CAP per problemes respiratoris o cardíacs durant la temporada de grip també es multipliquen respecte a l'any anterior; en aquest cas, per quatre.

La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins, ha explicat que la major probabilitat de consultar l'Atenció Primària es dona sobretot durant el primer i el segon semestre de gestació i en aquelles dones que presenten altres malalties. En el cas de les hospitalitzacions, és durant el tercer trimestre quan més elevat és el risc d'haver d'ingressar a l'hospital per alguna complicació de tipus cardiorespiratori.

Aquests alts índex contrasten amb els baixos nivells de vacunació d'aquest col·lectiu. Segons han explicat els responsables, només un 22% de les mares decideixen posar-se la vacuna antigripal. Els investigadors han reforçat, en aquest sentit, la importància de la vacunació antigripal en les embarassades. Han recordat també que des del 2007 la vacunació es recomana en qualsevol moment de la gestació sempre que coincideixi amb la temporada gripal.

Segura, però poc efectiva

Els responsables de l'estudi també han reconegut que la vacuna de la grip és la "més imperfecta", perquè la seva efectivitat se situa al voltant del 40%, però han convidat a no menysprear el seu impacte per evitar complicacions derivades del virus. De fet, han recordat que la vacuna de la grip és segura per a la mare i per al nadó, que pot prevenir complicacions a la gestant i protegir el nounat fins als sis mesos de vida gràcies al pas d'anticossos a través de la placenta.