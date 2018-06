Desmantellen una cèl·lula de lladres que assaltava cases amb gent a dins

Assaltaven cases amb els habitants a dins i estaven especialitzats en robatoris amb violència. Després de diferents accions a Barcelona i Madrid, la Guàrdia Civil ha desmantellat la cèl·lula que articulava aquests assalts al vespre, en habitatges unifamiliars, i amb un 'modus operandi' que els va servir per entrar almenys en cinc cases.

L'operació, anomenada Hàbitat Butrinto, ha acabat amb quatre homes detinguts d'entre 24 i 33 anys d'origen albanès i amb antecedents similars. Els atracadors han sigut arrestats a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, segons ha informat la direcció general de la Guàrdia Civil a Efe . La investigació va començar després d'un robatori amb armes de foc i armes blanques en una casa de Torrelodones (Madrid). Hi havia els propietaris, dos fills i dos treballadors, i els lladres es van endur en pocs minuts diners, joies, rellotges i dues armes de foc. Van lligar tots els presents i van deixar un ferit lleu.

Seguint les pistes d'altres accions similars, la policia ha conclòs que el mètode d'assalt es basava a assegurar les condicions òptimes per robar, accedir a l'interior forçant finestres o portes i localitzar les caixes fortes com a prioritat. Per aconseguir-ho, la violència no era un impediment si hi havia els habitants a dins.

Després d'aquell primer incident que va aixecar les alarmes i la investigació de la Guàrdia Civil, es van aconseguir identificar diversos autors que van acabar sent claus per atribuir-los quatre assalts més a Barcelona i Madrid.