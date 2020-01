Un robot per combatre l'aïllament de la gent gran

Un robot donarà un cop de mà en l'assistència social a gent gran que viu sola a Barcelona. L'Ajuntament ha engegat una prova pilot, en el marc de l'aliança 5G Barcelona, per estudiar fins a quin punt un dispositiu tecnològic d'aquest tipus pot ajudar a millorar l'atenció que reben les persones que ja són usuàries de Drets Socials i que viuen soles. El robot, que és un projecte de l'empresa lleidatana Grup Saltó, tindrà el repte de reduir l'aïllament de persones grans que viuen soles –la prova començarà amb una vintena d'atesos–, millorar la seva qualitat de vida i la de les seves persones cuidadores, monitoritzar l'estat de salut dels usuaris i combatre oblits com el de prendre's la medicació o assistir a una cita amb el metge. En el cas que es consideri que l'experiència ha obtingut resultats positius, el compromís de l'Ajuntament és estendre-la. Per començar, en el marc d'aquesta prova pilot, hi haurà quatre robots que aniran canviant de casa cada dos mesos.

Les proves en entorn real, que també es vol que ajudin a millorar el funcionament dels robots, començaran durant el mes de febrer i s'allargaran durant un any. L'objectiu no és només millorar el dia a dia de les persones grans, sinó també de les persones que s'ocupen de la seva cura que, com destaca la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, acostumen a ser dones, ja siguin professionals o familiars. La ciutat de Barcelona és conscient que l'envelliment de la població és un dels principals reptes que haurà d'afrontar a curt termini, perquè les últimes dades ja revelen que a la ciutat hi ha 350.000 majors de 64 anys i que una quarta part viuen sols. "La tecnologia ha de ser una aliada per fer front al repte i som les administracions les que que hem de fer possible que no tingui barreres", remarca Pérez.

El projecte del robot social, que ara s'avaluarà si obté bons resultats, és una de les iniciatives sorgides dels premis atorgats per la Mobile World Capital i rebrà 100.000 euros d'aquest ens per posar a prova la seva eficàcia. El robot va ser l'escollit entre 53 propostes que es van plantejar el repte de millorar la qualitat de vida de persones grans que viuen soles a casa seva.