Un esfínter artificial per curar la incontinència urinària femenina

Col·loquen un esfínter artificial que tanca el coll de la bufeta urinària i que emmagatzema l'orina en un reservori col·locat a l'abdomen. Quan la dona té ganes d'orinar, prem un botó als llavis majors de la vulva i l'orina surt per la uretra. Sembla increïble, però així funciona el dispositiu que l'Hospital Vall d'Hebron va implantar fa un any a una dona de 51 anys amb incontinència urinària greu i que, en l'actualitat, li permet controlar les pèrdues d'orina. "Aquesta nova tècnica suposa un important avenç en el tractament de la incontinència urinària femenina d'esforç, fonamentalment en aquells casos en què l'afecció no es resol amb tècniques quirúrgiques habituals", explica la doctora Marta Allué, uròloga de la Vall d'Hebron.

Fins ara, i a diferència dels homes, no totes les dones del país que patien incontinència a causa de la disfuncionalitat de la musculatura del sòl pelvià podien curar-se amb la col·locació d'una malla a la uretra, la intervenció tradicional per controlar els esfínters. Però tampoc se les podia operar per col·locar l'artifici perquè implicava una cirurgia oberta, que sovint es podia complicar i causava que l'estada postoperatòria a l'hospital fos massa llarga.

Tot i que es mantindrà l'opció de la malla a la uretra en la majoria dels casos, els pacients greus tindran una alternativa que, segons assenyalen els uròlegs, "els canviarà la vida". La qualitat de vida de les dones que pateixen incontinència urinària d'esforç –la pèrdua involuntària d'orina– es veia molt perjudicada, no només pel que fa a la salut, sinó també en la seva vida social. "Patir incontinència les inhibeix perquè el mínim esforç, com tossir o aixecar-se d'una cadira, fa que s'orinin a sobre", puntualitza Luis Castro, també especialista en urologia de la Vall d'Hebron.

La incontinència es presenta, sobretot, en dones d'edat avançada, ja que el pas del temps afebleix el sòl pelvià. Però les dones que han estat embarassades, que tenen obesitat o que fan esports d'alt impacte també poden patir aquesta malaltia. Amb la implantació de l'esfínter artificial –la primera que es fa a l'Estat–, les pacients presenten una "espectacular millora en la seva qualitat de vida", insisteix Allué. De fet, els especialistes parlen de cura, i no només de tractament. És el cas de la primera dona a Catalunya, que tenia 51 anys i presentava pèrdues greus per una lesió medul·lar. "Deixen de necessitar bolquers i cessen les dermatitis, les úlceres cutànies i les infeccions d'orina habituals per la humitat contínua dels esfínters", afegeix Castro.

La intervenció, gens invasiva, es fa mitjançant el robot Da Vinci. A través de petites incisions a l'abdomen, el cirurgià té una òptima visibilitat, en aquest cas, del coll vesical –que connecta la bufeta amb la uretra–. "La tecnologia del robot Da Vinci dona llibertat als especialistes i disminueix les molèsties que resulten de l'operació", destaca Allué.