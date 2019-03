Els robots formaran els futurs cirurgians de la Vall d'Hebron

Fernando Ascanio, metge resident de cirurgia toràcica a l'Hospital de la Vall d'Hebron, opera de manera simulada amb els braços robòtics del Da Vinci S. No hi ha cap pacient real, sinó un escenari que reprodueix a escala petita l'interior del cos. El sistema robòtic permet que els futurs cirurgians assagin en un espai segur i puguin equivocar-se i tornar-ho a intentar fins a perfeccionar la seva tècnica, sense exposar una persona o posar en risc la seva salut. "Aquesta cirurgia és el futur, i la seguretat, l'habilitat i la precisió només te la donen la pràctica. En això els simuladors i els coneixements pràctics amb el Da Vinci són un gran avantatge", explica Ascanio.

Ell és un dels residents de l'últim examen MIR que a partir del mes de maig podrà formar-se específicament en cirurgia robòtica, considerada la intervenció quirúrgica del futur, en aquest centre sanitari de Barcelona. De fet, la Vall d'Hebron és l'únic hospital públic que ofereix aquesta eina d'aprenentatge de simulació.

Els futurs cirurgians treballaran colze a colze amb els cirurgians professionals sobre diferents escenaris simulats, i seran tutoritzats i exposats a casos estranys o a errors quirúrgics perquè aprenguin a reaccionar. És a dir, seran preparats per a la vida real i, segons detalla Mònica Rodríguez, subdirectora de docència i cap d'estudis de la Vall d'Hebron, "el programa tindrà un gran impacte pedagògic" .

Robots cirurgians

La formació s'abordarà en cinc especialitats quirúrgiques: urologia, ginecologia, general –que inclou la cirurgia colo-rectal i la bariàtrica– i toràcica. Amb tot, el centre hospitalari no descarta ampliar la iniciativa a altres disciplines, com ara la cirurgia maxil·lofacial. Aquest programa és nou i únic a la Vall d'Hebron i, per tant, no està recollit als programes formatius oficials. Rodríguez assegura, però, que el seu desplegament suposarà "un plus que permetrà als residents adquirir una competència nova i important per al futur".

"No pot ser que els residents es passin cinc anys als quiròfans i no adquireixin una sèrie de competències robòtiques, ara que aquesta cirurgia ja és una realitat", subratlla Juan Antonio Hueto, coordinador del bloc quirúrgic de l'hospital. "A la Vall d'Hebron som líders en la implementació d'aquesta tècnica i ara també volem ser líders en formació amb la posada en marxa d'aquest programa d'entrenament en cirurgia robòtica per a residents”, afegeix.



Certificats de cirurgià robòtic

El curs s'incorporarà als itineraris formatius de les cinc disciplines i s'organitzarà en quatre mòduls. El primer cicle serà merament teòric i servirà perquè els estudiants coneguin i analitzin la història dels sistemes robòtics en l'àmbit sanitari. En el segon curs, els residents rebran formació específica relacionada amb l'experiència de les més de 400 cirurgies robòtiques fetes per la Vall d'Hebron. Actualment, el centre disposa de dos robots que treballaran matí i tarda, per torns, per facilitar que tots els residents puguin formar-se.

Al tercer mòdul s'introdueix el coneixement pràctic. Els futurs cirurgians presenciaran les intervencions a la sala quirúrgica, acompanyant els professionals, i començaran a practicar al centre de simulació dels quiròfans. Acabats les tres primeres fases, el centre avaluarà la seva destresa i els estudiants rebran una certificació oficial de formació específica en cirurgia robòtica al Vall d'Hebron.

Ara bé, els estudiants que vulguin ampliar els seus coneixements "i traspassar la frontera de la capacitació", en paraules de Hueto, podran formar-se a quiròfan amb casos reals i aconseguir la certificació d'Intuitive Surgical, el fabricant del robot Da Vinci. "Aquesta formació complementarà els programes oficials, oferint coneixements teòrics però també possibilitant fer pràctiques. En definitiva, farà millors els futurs cirurgians", conclou Ramon Villalonga, cirurgià bariàtric i coordinador del programa.

I és que si bé la Vall d'Hebron disposa de 22 cirurgians i 11 infermeres formades en cirurgia robòtica, tots ells s'han format prèviament en altres centres europeus i nord-americans. Cap és, doncs, del planter de l'hospital barceloní. "Amb aquest programa donem formació específica als metges residents, que s'especialitzaran durant cinc anys en una disciplina i que ho podran fer a la casa", apunta Villalonga.

L'hospital remarca que la cirurgia robòtica suposa un canvi de paradigma respecte a les intervencions convencionals. La mida de les incisions és clarament més baixa, per tant el temps al postoperatori es redueix, els riscos es minimitzen i els pacients experimenten menys dolor.