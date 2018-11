La ronda de Sant Antoni tanca la ferida del mercat

Quan ara fa sis mesos es van obrir les portes del nou Mercat de Sant Antoni, veïns i comerciants de la zona ja es van afanyar a remarcar que la remodelació, que es va allargar nou anys, no es donaria per acabada fins que la ronda de Sant Antoni, on tots aquests anys han estat instal·lades les dues carpes que van acollir l'activitat provisional del mercat, no hagués recuperat la normalitat. Això passarà, finalment, entre finals d'aquest any i principis del 2019. Els operaris ja treballen en el desmuntatge de les dues estructures amb la previsió que hagin desaparegut a finals de mes. El pas següent serà fer els treballs necessaris sobre la llosa que encara sosté el que queda de les estructures per guanyar aquest espai per a l'ús veïnal. La idea és que torni a ser utilitzable a partir del 13 de desembre i que a mitjans de gener s'hagi convertit en una mena de 'plaça'.



Com si fos un carrer de la superilla del Poblenou, el que s'hi farà és adequar el terra i omplir-lo de color perquè integri, per exemple, jocs infantils. També s'hi instal·larà nou mobiliari (set bancs i deu cadires) i s'hi plantarà 48 arbres. L'objectiu és que aquest nou espai, de més de 4.500 metres quadrats, faci d'enllaç per a la vida veïnal entre Sant Antoni i el Raval. És a dir que, on hi havia unes carpes que feien de barrera visual i física entre els dos barris, hi passi a haver una zona que convidi a fer-hi vida. Però aquest ús serà només provisional, perquè el conjunt de la ronda ha de ser objecte d'una reforma integral, que es preveu poder tenir dissenyada a l'estiu i engegar el 2020. El projecte inicial d'aquesta gran transformació –que ara ha de ser objecte de debat– preveu que hi hagi un carril de trànsit per sentit –compartit per vehicles privats i busos– al conjunt de l'artèria. També en el tram que es va tallar per instal·lar-hi les carpes i que ara es recupera per a l'ús ciutadà.



Transformació, a debat

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha declinat avui concretar si realment aquest espai acabarà recuperant la circulació perquè, segons ha dit, el procés participatiu per definir la reforma haurà de tenir en compte els canvis que s'han viscut en aquesta part de la ciutat, com la posada en marxa de la superilla. La idea, com va explicar el govern municipal a finals de l'any passat, és ampliar voreres al conjunt de la ronda, retirar un dels actuals carrils de trànsit i situar un carril bici bidireccional al mig de la calçada. El resultat final, però, es discutirà ara amb el teixit veïnal i comercial de la zona.



L'associació de comerciants del barri és, de fet, la que va reclamar la reunió que han mantingut avui amb el govern i durant la qual els han donat a conèixer el calendari d'actuacions. Segons explica Vicenç Gasca, president de Sant Antoni Comerç, el fet que s'hagi endarrerit la retirada de les carpes, que es va dir que serien fora per la Mercè, els va posar en alerta per possibles retards.

Els comerciants demanen accelerar el procés de transformació perquè el nou espai ja pugui funcionar durant el pont de la Puríssima i evitar, d'aquesta manera, perjudicis en la campanya de Nadal. Janet Sanz, de fet, ha posat èmfasi avui, durant la presentació davant la premsa, en la voluntat que la zona ja estigui a disposició de veïns i comerciants per la campanya nadalenca. La reforma costarà 350.000 euros.