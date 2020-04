Desarticulada la primera ruta d'Àfrica que portava heroïna a Barcelona

Una moto encastada contra una botiga de llaminadures. El robatori, que va passar fa prop d'un any al barri de Verdum de Barcelona, va posar en alerta la policia perquè els lladres no s'havien pogut emportar una gran quantitat de diners. "L'ofuscació per fer aquest robatori no és la tècnica d'un delinqüent habitual. És la desesperació d'una persona que necessita consumir una droga dura", explica el cap d'investigació de Nou Barris dels Mossos d'Esquadra, el sergent Eduard Rodríguez. El repunt d'aquest tipus d'actuació "gens especialitzada", que també incloïa els robatoris a l'interior de vehicles, sumada a les morts per sobredosi d'heroïna al districte, van fer que la policia comencés una investigació que ha desarticulat la primera ruta d'Àfrica que portava aquesta droga a Barcelona.

"Des de Barcelona no s'havia acabat de detectar la via africana. És el primer cop que trobem aquesta nova entrada de l'heroïna", subratlla Rodríguez. Normalment, la ruta de l'heroïna que sortia de l'Afganistan passava per Turquia i els països dels Balcans, però els fluxos migratoris i la vigilància de les zones europees haurien fet que es busqués la via d'Àfrica. Això també es vincula, segons el sergent, a un repunt del consum d'aquesta droga per part de toxicòmans que ja hi havien estat enganxats uns anys enrere i per un perfil de gent més jove, que no és tan conscient dels perills de la substància. Per als Mossos, aquest canvi l'ha propiciat el preu de l'heroïna, que havia baixat perquè cada dosi es venia per dos o tres euros, cosa que provocava que amb "un petit robatori a una botiga o a un vehicle" es podia obtenir la quantitat de diners necessaris per comprar-la.

Amb aquesta investigació, conjunta amb la Guàrdia Urbana, la policia ha desarticulat un grup dedicat al tràfic d'heroïna i cocaïna. La primera venia d'Àfrica, de Tanzània, i la segona de Sud-amèrica, de Colòmbia. El grup feia servir mules, persones que transportaven la droga dins el cos, per traslladar les substàncies a Barcelona. Acostumaven a ser dones dels països d'on sortia la droga o captades a la capital catalana. En aquest últim cas, "es coneixien a locals d'oci nocturn", on els membres de l'organització "es guanyaven la seva confiança i s'interessaven pels seus problemes econòmics o familiars", explica Rodríguez. Els oferien una solució: un ingrés de 3.000 euros, més les despeses del viatge, si treballaven de mules per al grup. Els Mossos van interceptar una jove de 18 anys del Perú quan portava una vintena de bosses de cocaïna líquida dins el cos.

Venda als narcopisos

L'heroïna i la cocaïna de l'organització, un cop a Barcelona, es distribuïa en narcopisos o punts de venda de droga dels districtes de Nou Barris, l'Eixample i Ciutat Vella. El grup, que estava operant des de feia uns dos anys a la capital catalana, es va donar per desarticulat quatre dies abans de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus. Durant la investigació s'han detingut 15 persones, 11 de les quals han entrat a presó, s'han escorcollat 11 punts de venda i domicilis i s'han confiscat 1,5 quilos d'heroïna i 1,35 quilos de cocaïna, amb un valor al mercat il·lícit de 150.000 euros.