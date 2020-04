La immunoteràpia contra el càncer obre les portes als pacients amb VIH

Ser portador del VIH, el virus de la sida, no només compromet la salut del seropositiu, sinó que tot sovint l’incapacita per rebre tractament per combatre alguna de les múltiples patologies que el podrien afectar. Això passa especialment quan apareix un tumor que, com s’ha vist en la majoria dels casos, determina un càncer de pulmó. Per a aquests pacients estava contraindicat rebre immunoteràpia pel risc d’afectar el seu sistema immunològic. Un assaig clínic liderat per IrsiCaixa, l’Hospital Universitari Dexeus i la Universitat Pompeu Fabra trenca ara aquesta limitació i verifica que aquesta mena de tractaments són segurs, no afegeixen toxicitat i no alteren negativament la càrrega viral del pacient. El treball es publica aquest dijous a la revista mèdica JAMA Oncology.

En l’estudi, encara en fase 1, hi han participat 20 pacients de vuit hospitals repartits per tot el territori espanyol, entre els quals l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, l'Hospital Clínic i l'Hospital Mútua Terrassa, a més del Vírgen del Rocío de Sevilla, la Fe de València i La Paz de Madrid. Tots els pacients estaven infectats pel VIH i patien algun tipus de càncer en estadi avançat. La majoria, 15, càncer de pulmó. La resta, càncer de bufeta, anal i melanoma. En les condicions definides com a estàndard, cap d’ells hauria rebut immunoteràpia pel risc d’afectar el sistema immunològic i provocar un rebrot de la càrrega viral i, per tant, de desenvolupar alguna de les múltiples afectacions associades a la sida. El treball ha estat promogut pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), que inclou els principals hospitals espanyols que aborden aquesta malaltia i ha comptat amb la col·laboració del departament de Salut de la Generalitat.

En opinió de María González Cao, de l’Hospital Universitari Dexeus i impulsora de l’estudi, calia trobar una fórmula que permetés la inclusió de la immunoteràpia en aquesta mena de pacients i comprovar fins a quin punt l’administració d’antiretrovirals és compatible. En algunes formes de càncer, especialment el de pulmó, que d’altra banda és el més habitual en persones amb VIH, s’ha vist que la immunoteràpia està aconseguint supervivències més llargues i, en algun cas, la remissió de la malaltia. És el cas dels tractaments amb anticossos contra les proteïnes PD-1 i PD-L1, que s’expressen en fases avançades o metastàtiques d’aquesta malaltia.

L’estudi evidencia que l’anticòs Durvalumab, que ataca la proteïna PD-L1, “és segur i actiu”. Tant que s’aconsegueix la “mateixa proporció d’èxit” que en malalts que no són seropositius pel VIH. L’especialista destaca que algun dels pacients estan lliures de malaltia tumoral a nivell macroscòpic. Rafael Rossell, investigador principal de l’estudi i un dels especialistes més reconeguts en càncer de pulmó, assenyala que l’activitat i tolerància de la immunoteràpia sembla ser fins i tot més gran. El recompte de dades mostra que les cèl·lules immunitàries es mantenen estables i que no hi ha augment de la càrrega viral.

Un cop vista la seguretat, els especialistes hauran de comprovar en un estudi amb almenys deu vegades més de pacients si el tractament és eficaç, és a dir, quina mena de beneficis aporta al pacient. Els experts esperen veure si la combinació d’antiretrovirals i anticossos frena el procés inflamatori que es dona habitualment en les fases avançades de càncer de pulmó i alhora s’enforteix el sistema immunitari per combatre el tumor. Si els resultats fossin positius, es podria pensar en la possibilitat d’estendre aquesta mena de combinacions a altres malalties infeccioses.