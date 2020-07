El president Torra compareix pel covid-19, Espanya intenta salvar la temporada a les Balears i les Canàries i el Sabadell puja a Segona A: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/07/2020)

Bon dia des de l’ARA, és dilluns 27 de juliol del 2020. Avui farà molta calor: les màximes arribaran fins als 40 graus a Ponent, i se superaran fàcilment els 35 graus a la Catalunya Central i a l'Empordà. La calor afluixarà demà, però al voltant de divendres el termòmetre podria marcar valors encara més extrems que avui.

1. El sector turístic està en estat de xoc per la quarantena britànica i per l’anul·lació de vols del turoperador TUI, que han portat una nova onada de cancel·lacions. Les Balears i les Canàries busquen una sortida per aïllar-se de la imatge que té la Península. El ministeri espanyol d’Afers Estrangers ho ha estat demanant, i Arancha González Laya diu: “El govern d’Espanya segueix treballant amb els governs europeus per explicar totes les mesures que s’estan prenent, tranquil·litzar i transmetre un missatge de confiança”.

I tots els ulls estan posats aquesta setmana en l’evolució dels brots de covid-19 a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Divendres ja es va decidir tancar els locals d’oci nocturn i fixar un horari màxim per a bars i restaurants. Segons les dades del departament de Salut, Catalunya va registrar ahir 886 nous contagis –una xifra notablement inferior a la de dissabte, quan en constaven quasi 1.500–, els quals es van concentrar, en un 90%, a Barcelona i les dues regions metropolitanes. Per això el president Torra i el secretari de Salut, el doctor Argimon, compareixeran aquest matí.

2. El 130è president, Carles Puigdemont, va ser entrevistat ahir a TV3 i va dir que si és cap de llista, guanya i l’investeixen telemàticament, torna. A l’ARA ja ens havia explicat que el 30 de gener del 2018 ho tenia tot a punt per tornar investit a Barcelona: "Si jo em presentés, i a mi el Parlament de Catalunya m'investís president, amb una investidura telemàtica, esclar que aniria a Catalunya, tal com ja tenia previst de fer."

Aquest migdia entrevistarem Jordi Turull, que ha participat en la creació del partit Junts per Catalunya aquest cap de setmana, i la Núria Orriols informa que avui es reuneix el PDECat i que n’hi ha que ja es plantegen el trencament amb Junts, perquè no volen que hi hagi doble militància.

La CUP debat fer un nou 1-O amb Podem al govern, ja que volen aprofitar la presència de Podem al govern per forçar una negociació i són partidaris d’explorar el diàleg amb l’Estat abans de tornar a la via unilateral.

3. El sorteig de la Grossa de Sant Jordi no es va celebrar quan tocava perquè a l’abril també va saltar pels aires. El Govern va decidir moure’l al juliol i destinar els beneficis als afectats pel virus.

Ahir la Grossa va donar el premi gros al número 56.044 i especialment al bitllet que porta la sèrie 25, que es va endur el premi extraordinari de dos milions d’euros. Aquí teniu la taula amb els números afortunats.

Però ahir ningú sabia d’on era la persona agraciada, ni on s’havia venut el bitllet més buscat, perquè a diferència del que va passar en l'edició de l’any passat aquest cop no es va difondre cap informació del punt de venda. Cap imatge, doncs, de l’emoció del moment.

4. El diumenge ens ha deixat tres morts per recordar.

Lluís Serrahima, impulsor dels Setze Jutges, autor de la lletra de la cançó Què volen aquesta gent, que va cantar Maria del Mar Bonet.

Paco Frutos, que va ser secretari general del Partit Comunista d’Espanya entre el 1998 i el 2009, va morir ahir als 80 anys víctima d’un càncer.

I Olivia de Havilland, actriu del Hollywood més llegendari, que va morir ahir als 104 anys. Repassem en dues pàgines la vida i la cinematografia de la guanyadora de dos Oscars i membre del repartiment d' Allò que el vent s’endugué.

5. En esports, el Sabadell ha tornat aquesta nit a la Segona Divisió A després de superar el Barça B de Garcia Pimienta. El filial blaugrana li va posar les coses difícils a l’equip del Vallès, i el Cornellà no va poder superar el Castelló i per tant són els de la Plana els que pugen a Segona A. O sigui que l’any que ve tindrem dos Sabadell-Espanyol.

6. I acabem: si us van agradar les portades de l’ARA que la il·lustradora Mari Fouz va fer per Sant Jordi i per al Sant Jordi d’estiu, sapigueu que les podeu obtenir durant tota aquesta setmana, fins diumenge, entrant a d.ara.cat/portades, per 10,90 euros, les tres làmines i amb paper bo.

Fins aquí les claus del dia, de seguida tornem amb l'anàlisi.