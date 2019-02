Les sancions per incivisme cauen un 30% en dos anys a Barcelona

Les sancions per incivisme continuen caient a Barcelona. S'han reduït un 30% en dos anys i les dades del 2018 reflecteixen una baixada del 13% en relació a l'any anterior: passen de 107.453 a 93.308 I la baixada és encara més pronunciada si es miren les dades del mandat passat. El 2014, per exemple, es va tancar amb 136.534 denúncies d'incivisme. En aquest descens hi ha, segons el govern municipal, el canvi de manera com enfoca el problema del 'top-manta', ja que, després d'haver constatat que la via sancionadora no era efectiva, s'ha passat a prioritzar el comís de material enlloc de la multa. En aquest capítol, les denúncies han passat, l'últim any, de 63.971 a 54.648, cosa que explica part de la caiguda de més de 14.000 sancions registrada l'any passat en matèria de civisme. En total, es van fer 93.308 denúncies. Tot i així, les denuncies per venta ambulant irregular continuen sent les més nombroses.

També van caure les multes per consumir alcohol a la via pública (-15,3%), que ja venien d'haver baixat un 22% l'any anterior, i per fer necessitats fisiològiques al carrer (-4,3%). Cauen, també, les denúncies per prestar serveis no autoritzats a la via pública -passen de 1.369 a 1.108- i per activitats vandàliques en l'ús del mobiliari urbà -passen de 57 a 35-, per exemple.

El que puja, en canvi, segons les últimes dades fetes públiques pel consistori, són les denúncies per ocupar l'espai públic en forma de mendicitat -passen de 206 a 366-, per fer un ús impropi de l'espai -de 441 a 728- o per contaminació acústica, que passen a situar-se en 4.727.

La percepció per part de la ciutadania dels conflictes de convivència, segons es va exposar a la comissió que fa el seguiment de l'ordenança de civisme, però, va a la baixa i ha passat del 15,4% al 14,7%. I, en general, baixen les queixes relacionades amb l'incivisme en l'àmbit privat. I, sobretot, les que tenen relació amb les molèsties derivades de pisos turístics, que cauen un 30%.

En termes quantitatius, el que més se sanciona pel que fa a l'inicivisme és el comerç ambulant no autoritzat -54.648 denúncies-, el consum de begudes alcohòliques a la via pública -24.609- i per fer necessitats fisiològiques al carrer -5.865-. Pel que fa al 'top manta', els comissos de material han crescut un 15% en relació a l'any anterior. Els que més augmenten, són els de roba, que passen de 24.306 objectes a 115.212

Sancions més altes

L'any passat, d'altra banda, es va introduir un canvi en matèria sancionadora a la ciutat. S'han endurit les multes per consumir alcohol o fer necessitats al carrer. Des d'ara, orinar a la via pública pot resultar un 11,2% més car en la multa màxima -abans la sanció era d'entre 45 i 180 euros i ara passa a ser d'entre 50 i200 euros. I defecar a l'espai públic s'ha encarit un 16,6% -passa d'una forquilla d'entre 60 i 240 euros a una d'entre 70 i 280 euros.. La sanció per consumir alcohol a llocs públics -inclòs el transport o establiments- ha crescut un 50% i pot arribar als 300 euros.

Segons el cap de files del PP, Alberto Fernández Díaz, aquestes dades sumades al que va recollir el baròmetre municipal -q ue situava la inseguretat com a principal problema dels barcelonis- evidencien que Colau ha "fracassat" en aquesta matèria.