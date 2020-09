Un sanitari de l'Hospital d'Igualada amb covid surt de l'UCI 172 dies després

Des del dia que va començar el confinament a tot l'Estat, el dilluns 16 de març, l'Àngel, un auxiliar d'infermeria que fa més de 20 anys que treballa a l'Hospital d'Igualada, estava a l'UCI, afectat per coronavirus. 172 dies després, ha sortit aquest dijous de la unitat de cures intensives d'un dels hospitals més colpejats per la pandèmia. Segons ha destacat el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), que gestiona l'hospital, l'Àngel "és el pacient que més temps ha estat ingressat en una unitat de cures intensives de tot l'Estat".

Durant la seva estada a l'UCI, el sanitari, que va ingressar la matinada del dilluns 16 de març amb una insuficiència respiratòria greu secundària a pneumònia bilateral covid-19, ha presentat múltiples i molt greus complicacions (coagulopaties, insuficiència renal amb necessitat d'hemodiàlisi o sèpsia per infecció respiratòria i abdominal, entre d'altres) que han fet témer per la seva vida en moltes ocasions. "Més que un Àngel és com una au fènix que ha ressorgit una i altra vegada de totes les complicacions", ha descrit el cap de servei d'anestesiologia i medicina intensiva, Santi Abreu. "És protector amb els seus, treballador, sempre amb bon humor. Un home corpulent que ha demostrat una fortalesa física i mental increïble", ha destacat.

Abreu ha explicat que el suport i la dedicació de tot el personal del centre en la recuperació de l'Àngel l'han convertit en un símbol, "com si la lluita contra el covid quedés representada per una sola persona". Així, ha destacat també el paper de la família, sempre present, que ha estat "un pilar fonamental" que "li ha donat forces per seguir lluitant dia a dia".

Ara, després de guanyar aquest primer "combat" –pot parlar, els seus òrgans interns funcionen amb normalitat i només necessita un mínim suport d'oxigen–, comença un llarg camí per recuperar-se. La llarga estada a l'UCI ha minvat molt els seus músculs i li queda un ampli recorregut de recuperació per reeducar el seu cos i guanyar forces amb un treball físic diari i intens que durà a terme a l'Institut Guttmann, on l'han traslladat aquest dijous.

"El cas de l'Àngel és excepcional perquè aquestes estades tan llargues en una UCI no són habituals i el pronòstic de recuperació dels pacients disminueix cada dia", ha ressaltat el CSA, que ha reiterat la importància de mantenir totes les precaucions davant el virus.