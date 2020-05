El 94% dels sanitaris del Taulí que han donat positiu per covid-19 tenen anticossos contra el virus

Els primers resultats de l'estudi sobre seroprevalença del covid-19 que s'està fent a l'Hospital Parc Taulí mostren que la gran majoria (94%) dels professionals del centre que tenien proves PCR positives han desenvolupat anticossos contra el virus: així s'ha detectat en 46 dels 49 casos que s'han començat a analitzar. També s'han detectat anticossos en el 25,5% dels professionals que s'han fet la serologia malgrat haver obtingut un resultat negatiu en la primera prova, cosa que, com apunta el microbiòleg Mateu Espasa, que lidera l'estudi, es pot explicar per motius com que es fessin la prova quan encara no havien desenvolupat els símptomes o que no tinguessin afectació a la laringe.

Amb tot, es tracta encara de resultats "molt preliminars", ja que fins ara s'han pogut dur a terme 1.392 extraccions, el 43,6% de les que es preveu realitzar entre els sanitaris del centre, i es disposa dels 1.181 primers resultats. Fins ara s'ha trobat que un 13,3% dels professionals ja han desenvolupat els anticossos. Entre els sanitaris que no s'havien fet cap prova PCR abans, el percentatge de positius és del 9,1%.

La previsió és que, un cop acabades les proves previstes entre professionals, l'estudi continuï amb 600 persones més, que seran pacients del mateix hospital i ciutadans de la població de referència. L'objectiu de l'estudi, que es fa amb el finançament de la Fundació Banc Sabadell, és analitzar quina part dels professionals sanitaris i de la població en general ha desenvolupat immunitat al covid-19.