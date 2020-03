La sanitat afronta una setmana clau en la lluita contra el coronavirus

La setmana que demà comença posarà a prova la capacitat del sistema sanitari per assumir l’augment de casos de Covid-19 que es preveu que arribin als hospitals i centres d’atenció primària de Catalunya. Encara no es notaran els beneficis de les mesures poblacionals decretades pels governs català i espanyol per alentir l’expansió del virus i evitar el col·lapse sanitari i, per tant, lluny de frenar-se anirà a més. “Serà una setmana difícil”, reconeix el cap de malalties infeccioses de l’Hospital de Sant Pau, Joaquín López-Contreras. El coll d’ampolla -continua- es pot donar en “el nombre de pacients que fan complicacions i necessitaran cures intensives”. El degoteig de casos s’accelera. Ahir es van anunciar 206 positius nous, que eleven fins a 715 els contagis confirmats a Catalunya. I han mort dues persones més, dues dones amb patologies prèvies i d’edat avançada. En total s’han registrat ja vuit víctimes mortals.

Les pròximes 72 hores seran claus. Serà quan es multiplicaran el nombre de casos. “I veurem si som capaços de suportar-ho i atendre els pacients com fins ara o si tindrem més dificultats per fer-ho”, reconeix López-Contreras, que explica que estem en el moment de “pujada ràpida de la corba” d’expansió del virus. “Estem amoïnats per com anirà l’evolució, perquè tot i que rebem vuitanta casos diaris i molts s’envien a casa, això satura el servei”, reconeix Ernest Bragulat, cap de servei d’urgències de l’Hospital Clínic. La situació als centres, però, encara no és crítica, tot i que alguns comencen a estar tensionats. “Hi ha molta feina”, reconeix el cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla. “Venen moltes persones preocupades, amb símptomes lleus, que pensen que tenen el virus, i hem de recordar-los que han de seguir els circuits telefònics per no saturar el sistema per a les persones que realment ho necessiten i tenen malalties greus, siguin les que siguin”, recorda Trilla. En el mateix sentit s’expressa López-Contreras, que insisteix que els pacients lleus “no han de consultar els hospitals”. “Si no venen ajudaran a fer que les urgències i els CAP no estiguin tensionats”.

Per fer front a la pandèmia els hospitals catalans tenen a punt plans de contingència, i ja els estan desplegant. López-Contreras reconeix que han hagut d’activar algunes de les mesures abans del previst, com ara les guàrdies localitzades o la mobilització de personal suplementari. “No pensàvem activar-ho tan aviat”, admet. Per ara a l’Hospital de Sant Pau estan utilitzant els recursos habituals, tot i que aviat, diuen, hauran d’habilitar una nova sala per a pacients amb Covid-19. Fins al moment han pogut assumir el nombre de pacients que els han arribat. “No tenim pacients en lliteres, poden estar-se als seus llits”.

Una de les principals mesures que han de permetre augmentar la capacitat dels hospitals és la desprogramació esglaonada d’operacions no urgents per alliberar llits d’hospitalització. Els centres també estan desprogramant l’activitat de consultes externes i hospitals de dia i tot el que és possible s’està substituint per activitat telefònica. A l’Hospital Clínic han començat a enviar a l’Hospital de l’Esperança malalts lleus que haurien de fer ingrés domiciliari però que per raons diverses no poden anar a casa seva.

A l’Hospital Vall d’Hebron s’ha constituït un comitè de crisi, format per infectòlegs, epidemiòlegs, microbiòlegs i metges d’urgències, que ha consensuat un pla de contingència amb diverses fases que s’anirà adaptant en funció del volum de pacients. Han reduït també les cirurgies i els trasplantaments no urgents per alliberar llits d’UCI. Tot i que des de divendres estan rebent més pacients, fonts de l’hospital expliquen que amb les mesures que s’han pres la situació “està controlada, malgrat la dificultat”. També l’Hospital Germans Trias i Pujol atén encara els pacients utilitzant els recursos que ja estaven habilitats la setmana passada. Però fonts del centre expliquen que ja hi ha previstes noves mesures i la readaptació dels espais “si la xifra de pacients crítics segueix pujant tal com indiquen les previsions”. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ja va admetre que els pacients es duplicaran i que la pressió s’allargarà entre vuit i deu setmanes.

Examen per a la ciutadania

Aquesta també serà una setmana clau per comprovar si la ciutadania compleix amb les recomanacions de confinament i distanciament social -des d’evitar desplaçaments fins a ajornar visites no urgents als CAP- que han decretat les autoritats i que són les que han de permetre aplanar la corba d’expansió del virus. “Si la gent no se les pren seriosament no tindran impacte”, alerta Trilla. Tot i així, els seus efectes no es notaran fins d’aquí almenys set dies, el període d’incubació de la malaltia. “Hem de transmetre als ciutadans que aquestes mesures són importants i que se les creguin, malgrat que encara no en veiem l’efecte. Els països que més bé les han aplicat han vist com s’aplanava la corba”, argumenta Joaquín López-Contreras.