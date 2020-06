El Sant Joan més atípic acaba amb un 40% menys d'incidències i detencions

La revetlla de Sant Joan més atípica ha estat també una de les més tranquil·les dels últims anys. Almenys així ho revelen les dades dels centres mèdics, Bombers i Protecció Civil, que en termes generals han registrat un 40% menys d'incidències que anys anteriors. Amb les platges de bona part del litoral català tancades i sense permisos per fer grans aglomeracions a causa de la pandèmia, la majoria de celebracions es van fer en grups reduïts i en cases particulars.

Així, els Bombers han treballat en 709 incidents fins a les vuit del matí, un 40% menys que els que es van registrar l'any passat. Més de la meitat han estat per apagar incendis en mobiliari urbà, vehicles i habitatges, i uns 200 per apagar focs en vegetació. La majoria de sortides han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que dos dels incidents més destacats s'han produït lluny d'aquesta zona.

Per exemple, els Bombers han hagut de fer un servei a Sallent a les 5 de la matinada per accedir a un vehicle que havia caigut per un barranc de 50 metres, sense cap persona dins. A Begur, els bombers han treballat per extingir un foc que va cremar els fogons i els armaris superiors de la cuina d'un hotel al carrer Sant Miquel.

Menys assistències mèdiques

I si les sortides dels Bombers han caigut un 40% també ho han fet les assistències mèdiques. En total, s'han atès 142 persones als hospitals i CAPs, un descens del 42% respecte al 2019. La majoria dels pacients hi han anat per cremades, lesions i/o amputacions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards. Una de les dades més rellevants és que entre tots els casos atesos, hi havia 71 menors d’edat (39 menors d’11 anys i 32 menors entre 11 i 17 anys).

El SEM també ha tingut menys feina que en anys anteriors: s'han atès 208 persones per patologies relacionades amb la revetlla, cosa que significa un descens del 22% de les atencions sanitàries respecte a l’any anterior –120 per intoxicacions, 58 per agressions, 19 per accidents de trànsit, 11 per cremades i, aquest any, el SEM no ha atès cap afectació ocular–.

Aquest any tampoc hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres, tot i que sí que s'han produït 19 accidents de trànsit. El Servei Català de Trànsit va preveure que sortirien mig milió de cotxes de l'àrea metropolitana d'entre les 15 h de dimarts i les 15 h de dimecres, però aquest matí només ho havien fet la meitat de vehicles. S'han fet la meitat de controls d'alcoholèmia que l'any passat i del miler de proves que s'han fet, una seixantena han donat positiu. També hi ha hagut 7 positius per drogues.

Protecció Civil ha informat que el 112 ha registrat 4.116 trucades relacionades amb 2.603 incidents.

El @112 ha rebut, fins a les 08:00 h, 4.116 trucades que corresponen a 2.603 incidents derivats de la revetlla #SantJoan2020

1.680 s'han fet des del Barcelonès (38%) i d'aquestes 1.123 des de Barcelona #UnaRevetllaDiferent #RevetllaSegura pic.twitter.com/9hTgjVXiaj — 112 (@112) June 24, 2020

Aquesta inusual nit de Sant Joan ens deixa sense les tradicionals imatges dels serveis de neteja recollint les escombraries de les platges de Barcelona. L’accés al litoral barceloní ha estat tancat tota la nit per evitar aglomeracions i possibles contagis pel covid-19 i s’ha reobert a dos quarts de nou del matí, una hora i mitja abans del previst per l’Ajuntament de Barcelona. Tot i que encara hi havia algunes tanques instal·lades pel consistori per evitar que la gent celebrés la revetlla a la sorra, centenars de persones han omplert les platges des de primera hora del matí. Amb tot, no s’han registrat aglomeracions i els usuaris han pogut prendre el sol i banyar-se sense problema.

De fet, el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha dit que tancar les platges ha estat una decisió "plenament encertada" i ha felicitat la població pel seu comportament "exemplar" durant la revetlla. Tot i que ha admès que estaven preocupats per les "ganes de festa" després del confinament, Batlle ha celebrat que els ciutadans han tingut una actitud "absolutament modèlica". En l'operatiu de revetlla hi han participat 503 agents de la Guàrdia Urbana i 180 dels Mossos d'Esquadra, 129 bombers municipals han prestat servei i han actuat 115 equips de neteja.

3 agressions sexuals i una agressió homòfoba

La nota més negativa i alarmant de la nit han estat les tres agressions sexuals i una homòfoba que s'han produït a Catalunya. De moment, no hi ha cap detingut pels fets i els Mossos no han donat detalls d'on s'han produït els fets.

Sí que han concretat que l'agressió homòfoba ha passat a Sant Adrià de Besòs quan dos nois que estaven asseguts en un banc han rebut l'atac per l'esquena d'uns individus amb una ampolla de vidre.

En roda de premsa, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha dit que "aquest país no pot ser liure mentre es continuïn efectuant agressions". El comissari Juan Carlos Molinero ha dit que els Mossos han fet 37 actuacions per violència de gènere i 16 per violència domèstica.

Els agents també han detingut 41 persones, un 50% menys que l'any passat, sobretot per delictes de furt, robatoris i baralles sense ferits.