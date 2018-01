Nou brot de sarna a Catalunya, ara a l'Hospital Moisès Broggi

A l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí s'ha detectat un nou brot de sarna a Catalunya i per ara hi ha quatre persones afectades.

Aquest és el setè brot de sarna que es detecta aquest any i que ja afecta tres geriàtrics, dos hospitals -el Sant Joan de Reus i el Moisès Broggi-, una escola i un cas en l'àmbit familiar. En total hi ha 59 persones afectades.

El brot de sarna a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus afecta 35 persones, dues de les quals són nous casos que s'han detectat en dues estudiants de l'institut de formació professional Cal·lípolis de la branca sanitària que havien fet pràctiques a l'àrea d'urgències del centre. Un dels casos ha estat diagnosticat pel mateix centre i l'altre ha estat notificat a l'Agència Catalana de Salut Pública.

A les dues noves afectades se'ls ha tractat i també s'ha ofert tractament preventiu als membres de la seva família i als companys amb qui han tingut més contacte. El director de l'hospital, Òscar Ros, considera que el brot està tenint l'evolució prevista: "Primer puja el nombre de casos, s'estabilitza i després va apareixent puntualment algun cas esporàdic", ha dit.

El sindicat CCOO ha criticat aquesta setmana la gestió del brot de sarna a l'Hospital Sant Joan de Reus, ja que considera que no s'ha actuat amb la "diligència necessària" per evitar el creixement de casos. L'11 de gener és la data en què es podria haver iniciat el brot, quan diversos treballadors del servei d'urgències van acudir al comitè de salut laboral amb la sospita de sarna i van demanar que s'adoptessin les mesures necessàries per evitar el contagi.

Durant el 2017 es van notificar 29 brots de sarna.