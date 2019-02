El sector privat demana incentivar la creació d'habitatge assequible en tota l'àrea metropolitana de Barcelona

L'associació Barcelona Global, que agrupa 191 empreses importants i té entre els seus objectius fer de Barcelona "una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica", reconeix que "la societat ha fracassat en la provisió d'habitatge assequible" i ha elaborat un document tècnic que ha reunit més de 50 experts per tal que es creï més habitatge assequible de lloguer, amb un preu fixat que "impedeixi l'especulació".

El president de l'associació, Pau Guardans, ha defensat que el mercat d'habitatge assequible ha de ser "de lloguer", més que en propietat. Es tracta d'un tipus d'habitatge, ha dit, "que no és social ni tampoc ha de castigar el mercat lliure", sinó que ha de basar-se en "crear un nou mercat que no existeix". Per fer-ho, ha defensat, s'ha de pensar l'habitatge "en clau metropolitana", tot i que això "no vol dir centrifugar" el mercat.

La manera de generar aquest mercat és amb "un nou enfocament" en el qual existeixin "coeficients millors d'edificabilitat a canvi que es produeixi habitatge assequible", o sigui, discriminar positivament en aquest tipus d'habitatge.

Per aconseguir-ho, l'agrupació empresarial ja ha presentat el document al secretari d'estat d'Infraestructures i Habitatge, Pedro Saura, i han demanat també reunir-se amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i amb els òrgans competents d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La proposta arriba dos mesos després de l'entrada en vigor de la normativa municipal que obliga els constructors a dedicar un 30% dels pisos nous a l'habitatge protegit. Els representants de Barcelona Global no han criticat la naturalesa d'aquesta mesura, però sí que han expressat que es tracta d'una normativa "insuficient" perquè no aborda tota l'àrea metropolitana i perquè "no s'ha consensuat amb el sector privat", en paraules del CEO de Barcelona Global, Mateu Hernández. El directiu ha defensat que la mesura "té un impacte petit" pel poc sòl edificable que hi ha a Barcelona ciutat. "Si algú creu que amb el 30% es ressol el problema d'habitatge a Barcelona, està molt equivocat", ha afegit.